2017-02-03 06:35:44.0

Veranstaltungen Viele Konzerte: Musik bestimmt das Wochenende in Augsburg

Am Wochenende gibt es was auf die Ohren: Viele Musiker treten in Augsburg auf, mit Stilrichtungen von Rock bis Klassik. Welche Veranstaltungen sonst noch interessant sind. Von Christian Gall

Auf die kommenden Tage können sich Musikliebhaber freuen. Denn zahlreiche Bands treten in Augsburg und der Umgebung auf. Die Stilrichtungen sind dabei so unterschiedlich, dass für jeden etwas dabei ist. Am Freitag spielt etwa die Band "Die Heiterkeit" ab 20.30 Uhr auf der Soho Stage Popmusik, während es in der Kantine im Flammensaal ab 20 Uhr die Gruppe "De Staat & Zimmerman" krachen lässt. Ungewöhnlich wird mit Sicherheit der Auftritt der "BBou & Grämsn" im "Schwimmbad" der Kantine. Denn mit der Stilrichtung "Bavarian Hip-Hop" treten nicht viele Bands auf.

Der Samstag gehört dann der hohen Kultur. Die Oper Tosca von Giacomo Puccini wartet mit einer Geschichte auf, die einem Thriller gleicht. Es geht um einen zu Tode verurteilten Mann und dessen Frau, die ihn vor der Strafe retten will. Ab 18.30 Uhr öffnet die Schwabenhalle in Augsburg dafür ihre Türen.

ANZEIGE

Am Sonntag findet in Augsburg das Mozartfeschtle statt. Um 9 Uhr beginnt der musikalische Tag mit einem Mozartfrühstück im Grandhotel Cosmopolis zu klassischer Musik. In diesem Stil geht der Veranstaltungstag weiter, mit Ausstellungen im Mozarthaus und im kleinen goldenen Saal sowie mehreren Konzerten an verschiedenen Orten in der Stadt. Genaue Informationen zu Programmpunkten und Ablauf gibt die Internetseite zur Mozartstadt.

Wochenende bietet auch Veranstaltungen abseits der Musik

Doch auch für wenig Musikbegeisterte hat das Wochenende etwas zu bieten. Denn am Freitag findet im Glaspalast eine besondere Kunstausstellung statt. Das vierte Ausstellungsprojekt der Galerie Noah zusammen mit der Stadt Augsburg greift das Thema des Lutherjahres auf und bietet semiprofessionellen Künstlern eine Möglichkeit, ihre Werke vorzustellen.

Für jeden, der gerne Messen besucht, lohnt sich am Wochenende eine Fahrt ins Umland. Denn am Sonntag finden gleich zwei große Messen statt. In Aichach zeigt die Hochzeitsmesse ab 10.30 Uhr im Sisischloss die Neuheiten rund um das Thema Trauung. In Ulm finden am selben Tag von 10 bis 18 Uhr die Gartenträume Ulm statt.