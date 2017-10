2017-10-30 16:20:05.0

Augsburg Vier Jugendliche offenbar als Vandalen unterwegs

Vier Jugendliche sind offenbar mit einer Zerstörungswut durch die Firnhaberau gelaufen. Was dabei kaputt ging und wie man den mutmaßlichen Tätern auf die Schliche kam.

Zeugen haben am Sonntagabend gegen 21.35 Uhr der Polizei mitgeteilt, dass an den Haltestellenhäuschen Am Grünland, am Schill-Café und am Kirschenweg das Sicherheitsglas zerstört worden war. Ein Busfahrer beobachtete bei seiner Fahrt mehrere Jugendliche, die sich im Bereich der Haltestellen aufhielten. Die Taten selbst sah er jedoch nicht.

Bei der Anzeigenaufnahme durch die Streife vor Ort kam eine weitere Mitteilung, dass eine Personengruppe in der Dr.-Schmelzing-Straße laufen und Glasflaschen auf die Fahrbahn werfen soll. Außerdem konnte ein weiterer Zeuge hören, dass die Verdächtigen einen Kaugummiautomaten aufbrechen wollten.

Die Polizisten trafen schließlich am Pfirsichweg drei 15-Jährige und einen 16-Jährigen an und kontrollierten die Jugendlichen. Sie stritten zunächst ab, etwas mit den Beschädigungen an den Haltestellen zu tun zu haben. Einen Kaugummiautomatenaufbruch gaben sie laut Polizei jedoch zu.

Da bei allen Glassplitter an den Schuhsohlen festgestellt wurde, kamen die Jugendlichen auf die Polizeidienststelle. Die Schuhe wurden als Beweismittel sichergestellt und das Quartett in die Obhut der Eltern übergeben. ina