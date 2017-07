2017-07-06 10:21:00.0

Augsburg Vision: Sportvereine tun sich zusammen

Referent Wurm regt an, dass das Fußballangebot verschlankt wird und dadurch Anlagen für neue Sportarten frei werden. Welche Vorstellungen er für eine Grünfläche an der B17 hat. Von Gerlinde Knoller

In diesen Wochen ist Sportreferent Dirk Wurm viel unterwegs. Unter dem Motto „Augsburg macht Sport Platz“ lädt er die Bürger zu „Stadtteilgesprächen“ ein, um mit ihnen gemeinsam auszuloten, wie es um die Bewegungs- und Sportmöglichkeiten jeweils vor Ort bestellt ist und was künftig verbessert werden könnte. Beim Stadtteilgespräch in der Grundschule Kriegshaber ging es um das Sportangebot in Kriegshaber und im Bärenkeller. Rund 20 Interessierte waren gekommen, darunter auch einige Stadträte. Die Grundlage der Diskussion bildete der Sport-, Bäder- und Entwicklungsplan, für den das Sportangebot in Augsburg umfassend untersucht worden war. Bis zum Jahr 2020 will das Projektteam die Ideen und Wünsche aus den Stadtteilen priorisieren und dem Stadtrat einen Vorschlag machen, was konkret (auch innerhalb eines gewissen Finanzrahmens) umgesetzt werden könnte.

Kommt ein Mehrgenerationenspielplatz?

Zwei Grundideen für die Stadtteile Kriegshaber und Bärenkeller stellte Wurm vor: Er zeigte die Luftaufnahme von zwei Grünflächen; einer größeren, bisher noch kaum sportlich genutzten, zwischen der B17 und dem parallel verlaufenden Amselweg. Nicht weit davon entfernt findet sich gegenüber ein kleinerer Bolzplatz, der jedoch weniger gut angenommen wird. Die Überlegung sei nun, ob man nicht die größere Fläche als „multifunktionellen Raum“ für Bewegung anbieten könnte, eventuell mit Sport- und Bewegungsplätzen, einem Kunstrasenfeld oder Mehrgenerationenspielplatz. Und ob man nicht im Gegenzug die kleinere Fläche einer Wohnbebauung zur Verfügung stellen könne.

Vereine trainieren nah beieinander

Eine zweite Idee: Auf dem Luftbild zeigte sich, dass sich rund um das Bärenkeller-Freibad zahlreiche Grünflächen befinden – es sind die Sportplätze von vier Vereinen der beiden Stadtteile: dem TSV Kriegshaber, dem Eisenbahner-Sportverein, dem Stadtwerke-Sportverein Augsburg und der Spielvereinigung Bärenkeller. „Diese Vereine haben alle nahezu ein deckungsgleiches Angebot – nämlich Fußball“, so Dirk Wurm. Er regte dazu an, darüber nachzudenken, ob nicht diese Vereine, wenn sie sich für die Zukunft gut aufstellen wollen, organisatorisch zusammentun sollten, um neben einem verschlankten Fußballangebot auch noch Anlagen für modernere Sportarten wie Inlinehockey oder Rollsportarten zu entwickeln. Die Bürger hörten diesem „gedanklichen Anstoß“ von Dirk Wurm aufmerksam zu. Klar wurde, dass es wohl nicht einfach sein würde, alle Vereine an einen Tisch zu bekommen. Ein Vereinsvertreter meinte, es wäre ja schon schön, wenn die Vereine eine gemeinsame Dreifachturnhalle hätten. Und es wurde auch deutlich geäußert, welch finanziellen Kraftakt es für einen Verein bedeute, in eine Halle zu investieren. Konkrete Vorschläge von Bürgern, was in Sachen Sport in Kriegshaber oder im Bärenkeller verbessert werden könnte, kamen nicht im Übermaß.

Problempunkt Schwimmunterricht

Was aber thematisiert wurde – sicherlich auch, weil ein Vertreter der Wasserwacht mit dabei war – war das Schwimmen. Seine Erfahrung ist, dass viele Kinder heute nicht mehr schwimmen können und es weder in der Schule, noch von ihren Eltern erlernen. Lehrerinnen beschrieben, dass es nahezu unmöglich sei, Schwimmunterricht anzubieten - mehr als ein Lehrer werde offiziell nicht zugestanden, und der sei völlig überfordert, sowohl Schwimmer als auch Nichtschwimmer im Auge zu behalten. Ein Problem, das jedoch nicht die Stadt, sondern die Staatsregierung zu lösen habe, hieß es.