Augsburg Vom Festredner zum Bundespräsidenten?

Der als TV-Richter bekannt gewordene Alexander Hold will das höchste Amt im Staat antreten. Er war beim Neujahrsempfang der Freien Wähler zu Gast. Von Christian Mühlhause

Am Samstag war Alexander Hold Gastredner beim Neujahrsempfang der Freien Wähler im Augsburger Rathaus. Die meisten werden den Richter und Stadtrat von Kempten vermutlich aus der TV-Sendung „Richter Alexander Hold“ auf SAT1 kennen. Kommenden Sonntag möchte er in Berlin gerne Bundespräsident werden. Nominiert haben ihn die Freien Wähler. „Mir ist natürlich klar, dass ich nur eine sehr geringe Chance haben, weil sich SPD, Union und Grüne auf Frank-Walter Steinmeier als Kandidaten geeinigt haben. Dennoch ist es wichtig, dass ich antrete, weil es in einer Demokratie immer Alternativen geben muss“, sagte er bei seiner Rede im Augsburger Rathaus.

Hold äußerte sich besorgt wegen des Klimas in den politischen Diskussionen der vergangenen Jahren. Das Bedürfnis nach Protest überlagere bei zu vielen Menschen die Diskussionsbereitsschaft. Er erlebe es immer wieder, dass Fakten, die nicht ins Weltbild passen, ignoriert werden. „Das Motto ist offenbar: Hauptsache gegen die etablierten Parteien. Es ist ihnen egal, dass sie Leute wählen, die keine Lösungen haben und alles nur noch schlimmer machen.“ Hold sieht es als Aufgabe der Demokraten an, zusammenzurücken und Zweifler zurückzuholen.

Damit das gelingt ist, aus seiner Sicht auch die sinnvolle und konsequente Anwendung des Rechts nötig, beispielsweise beim Thema Flüchtlinge. „Es kann doch nicht sein, dass engagierte und integrierte Flüchtlinge wie der Afghane Ahmad Shakib Pouya aus Augsburg gezwungen werden, Deutschland zu verlassen, während Salafisten, Kriminelle und Sozialbetrüger bleiben dürfen.“ Ein Problem sieht er auch in der „Ankündigungsrhetorik“ der Bundesregierung, der dann zu selten Taten folgten. Auch Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer kündige sehr viel an, was dann nicht umgesetzt werde.

Was den ehemaligen TV-Richter auch sehr ärgert, sind Bürger die mit zweierlei Maß agieren. So sei ein Handwerker bei ihm gewesen, der sich darüber aufregte, dass alle Flüchtlinge „bescheißen und abkassieren“. Nach getaner Arbeit fragte der Handwerker Hold, ob dieser den eine Rechnung benötige, berichtete er den rund 150 Gästen.

Darunter waren auch die beiden Stadträte der Freien Wähler Volker Schafitel und Regina Stuber-Schneider. Schafitel kritisierte die große Koalition aus CSU, SPD und Grünen in der Stadt. Er komme sich als Oppositionspolitiker vor wie eine „aussterbende Rasse“ und der Ablauf der Stadtratssitzungen würde dessen Aufgabe nicht gerecht. „Es ist doch bei den an der Stadtregierung beteiligten Parteien so, dass ein paar Personen den Ton angeben und der Rest die Hand hebt. Der Stadtrat ist kein Diskussionsgremium mehr sondern eine Abstimmungsversammlung.“

Richtig sauer ist Schafitel darüber, dass schon wieder kein Geld für einen Aufzug im Standesamt der Stadt da ist. Das Thema wird seit Jahren aufgeschoben, auch zum Unmut des Behindertenbeirates der Stadt. „Sozialreferent Stefan Kiefer hat angekündigt, Mittel für den Doppelhaushalt 2019/20 anzumelden. Mal schauen, ob es das Projekt da auch wieder hinten runterfällt. Wir bleiben dran.“ Seine Kollegin Stuber-Scheider sagte, dass die Freien Wähler weiter für mehr direkte Demokratie kämpfen werden.“Bürgerentscheide sind wichtig. Diese einfach zu verhindern, indem man die Fragestellung für rechtlich unzulässig erklärt wie beim Theater, ist ein schlechtes Signal.“