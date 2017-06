2017-06-20 13:27:31.0

Open Airs 2017 Von Augsburg bis Rehling: Auf diese Open Airs können wir uns freuen

Der Sommer 2017 ist die Zeit der Open-Air-Festivals. Das gilt auch für Augsburg und Umgebung. Ein Überblick über die nächsten Veranstaltungen in der Region. Von Miriam Zißler und Christian Gall

Augsburg ist in Feierlaune, und die Region macht mit. Zahlreiche Open-Air-Veranstaltungen locken Besucher unter den freien Himmel. Seinen es Musik, Schlemmereien oder Kunst - im Großraum Augsburg wird der Sommer nicht langweilig. Ein Höhepunkt unter den Veranstaltungen versprechen die Augsburger Sommernächte zu werden.

Doch neben diesem Highlight stehen noch mehr Veranstaltungen im Kalender. Ein Überblick über die kommenden Wochen und Monate.

Augsburg

Die Augsburger Sommernächte verwandeln die Stadt von Donnerstag, 29. Juni, bis Samstag, 1. Juli, in ein Lichtermeer. An verschiedenen Orten, vom Königsplatz über die Maxstraße bis zum Rathausplatz, finden sich Besuchermagneten. Für Musikfreunde erklingen dort Lieder aus verschiedenen Genres, etwa Indie, Elektro und Jazz. Daneben locken Stände mit Street-Food, Straßenmusiker und Poetry-Slammer Besucher in die Fuggerstadt.

Das Bismarckviertel öffnet sich für Besucher: Beim Bismarckstraßenfest wird das Viertel alle zwei Jahre zur Festmeile. Am Freitag und Samstag, 23. und 24. Juni, wimmelt es auf den Straßen voll Live-Musik, Streetfood, Bars, Tanzaufführungen und vielem mehr.

Seit Jahren ist der Termin ein Muss für Fans elektronischer Musik: Das Elektro-Open-Air "Auto.Matic.Open" im Kesselhaus im Riedinger Park ist das größte seiner Art in der Umgebung und findet bereits zum achten Mal statt. In diesem Jahr wird der Techno dort am Samstag, 8. Juli, gefeiert. Los geht es im Außenbereich bereits um 14 Uhr. Ab 23 Uhr zieht die Party ins Kesselhaus um: Auflegen werden unter anderem DJ Tennis, &ME, Robag Wruhme und Konstantin Sibold. Karten gibt es im Vorverkauf für 25 Euro und an der Abendkasse. Infos

Richtig in die Pedale wird am Samstag, 15. Juli. Bei der Augsburger Radlnacht gehört die Stadt den Zweirädern. Höhepunkt ist eine gemeinsame Radtour durch die Innenstadt – durch viele, sonst für Radler gesperrte Straßen.

Friedberg

Beim Südufer-Festival, das erstmals am Freitag, 21., und Samstag, 22. Juli, am Friedberger See stattfindet, werden rund 20 regionale und internationale Bands erwartet. Die israelische Band Lola Marsh, Nihils aus Österreich und Claire aus München gehören unter anderem zum Line-up. Daneben legen DJs auf, wie der bekannte iranisch-schwedische Techno-DJ Aril Brikha, aber auch Augsburger Größen wie Tobias Schmid und Stefan Sieber (Auto.Matic.Music). Die Besonderheit: Die kleine Bühne in der Nähe des Wasserhäuschens steht im Wasser. Die Besucher tanzen dagegen auf der Wiese. Weitere Informationen gibt es im Internet. Tagestickets kosten im Vorverkauf 11 Euro, Wochenendtickets sind für 19,25 Euro erhältlich.

Mit der Fête de la Musique macht Friedberg bei einer weltweiten Aktion mit, die immer zur Sommersonnenwende, also am Mittwoch, 21. Juni, stattfindet. Es spielen Musiker auf Plätzen und in Höfen. Das Abschlusskonzert ist auf der Bergbühne.

Dinkelscherben

Das Dinkel 17 in Dinkelscherben findet von Donnerstag, 27., bis Sonntag, 30. Juli, statt. In diesem Jahr stehen unter anderem Rainer von Vielen, The Kickstarters, The Hyde Parkas und John Garner auf dem Programm. Weitere Infos bei Facebook.

Wulfertshausen

Das Festival Reggae in Wulf ist bereits eine Institution: Seit dem Jahr 2000 findet das Festival Jahr für Jahr in dem Friedberger Stadtteil statt. In diesem Jahr kommen die Fans der aus Jamaica stammenden Musikrichtung am Freitag, 28., und Samstag, 29. Juli, auf ihre Kosten. Zugesagt haben unter anderem Christopher Martin und Mono & Nikitaman. Infos im Internet. Tagestickets gibt es ab 18 Euro, Zwei-Tages-Tickets ab 29 Euro.

Langenneufnach

Das Funky Forest Festival in Langenneufnach geht ab Freitag, 18. August, in die zweite Auflage: Dub à la Pub, Das Ding ausm Sumpf und das John Garner Trio treten dort unter anderem auf. Tagestickets sind ab 14.45 Euro, Wochenendticket ab 28,65 Euro erhältlich. Mehr Infos.

Schwabmünchen

Beim zweitägigen Jugend- und Popkulturfestival Singoldsand am Freitag, 25., und Samstag, 26. August, treffen sich Musikinteressierte aller Altersgruppen. Das Festival, das in der Schwabmünchner Innenstadt entlang der Singold stattfindet, wird von einer Projektgruppe der Stadt und einem ehrenamtliches Team von rund 170 Jugendlichen organisiert. Jugendvereinen wird dabei die Möglichkeit gegeben, selbst Geld für ihre Jugendarbeit zu verdienen. In diesem Jahr sind unter anderem Käptn Peng & die Tentakel von Delphi, Von Wegen Lisbeth und FM Belfast mit von der Partie. Weitere Infos. Tagestickets sind ab 16 Euro, Zwei-Tagestickets ab 27 Euro erhältlich.

Rehling

Beim Kultursommer auf Schloss Scherneck vom 20. bis 23. Juli und am 29. und 30. Juli treten unter anderem Michl Müller, Willi Astor und Element of Crime auf.

