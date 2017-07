2017-07-11 11:22:00.0

Augsburg Waldorfschule freut sich: Junger Afghane darf bleiben

Als ihr 18 Jahre alter Mitschüler abgeschoben werden sollte, setzen sich Schüler und Lehrer der Waldorfschule für Ali Reza ein. Sie hatten Erfolg.

Jubel in der Waldorfschule in Augsburg: Die Abschiebung des 18-jährigen Schülers Ali Reza ist nach Angaben der Schule vom Verwaltungsgericht Augsburg gestoppt worden. Sein Asylantrag war im Mai abgelehnt worden. Die Hälfte der zehnten Klasse sowie der Klassenlehrer Werner Korschinsky hatten Ali Reza ins Gericht begleitet, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Der Hintergrund des Falles: Alis Familie lebt seit 14 Jahren nicht mehr in Afghanistan, sondern im Iran. Wenn Ali also nach Afghanistan abgeschoben würde, hätte er dort niemanden. In den Iran kann ein Afghane aus Deutschland nicht abgeschoben werden. Nun ist die ganze Klasse mitsamt der beiden Klassenlehrer Uwe Henken und Werner Korschinsky glücklich: „Ali muss jetzt keine Angst mehr haben, was morgen ist. Er hat eine Zukunft hier“, wird die Mitschülerin Sara zitiert. Die Klasse hatte im Herbst 2016 zugestimmt, dass der damals 17-jährige afghanische Flüchtling in ihre Klasse kommen solle. Dadurch haben die Schüler nun mehr Lebenspraxis und Kenntnisse in Sachen Asylrecht, Medien und Solidarität erhalten, als sie je im Unterricht hätten lernen können.

50000 unterstützen ihn

Als dem jungen Mann die Abschiebung drohte, hatten die Mitschüler eine Online-Petition gestartet und seit Mitte Mai 50000 Unterstützer gefunden. Noch ist allerdings über den Fall nicht endgültig entschieden. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge kann noch Einspruch einzulegen.

Falls es der Abschiebestopp doch wieder aufgehoben wird, dann haben die Schüler noch einen Notfallplan. Ali Reza will eigentlich nach dem Realschulabschluss Erzieher werden. Sollte aber doch die Abschiebung drohen, dann wird Ali in Augsburg eine Lehre zum Konditor machen, um bleiben zu können. Es gebe schon eine Zusage von einer Bäckerei. (AZ)