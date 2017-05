2017-05-12 00:35:28.0

Augsburg Wann gibt es endlich Erdbeeren?

Kuchen, Eis oder einfach nur so: Erdbeeren, am liebsten von der Plantage um die Ecke, sind begehrt. In diesem Jahr hat das Wetter noch nicht mitgespielt. Aber bald ist es so weit. Von Sophie Krabbe

Bald ist es so weit: Ende Mai könnte es mit der Erdbeersaison so richtig losgehen. Foto: Martin Schutt, dpa