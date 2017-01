2017-01-24 22:14:00.0

Augsburg Wann kann man sicher aufs Eis gehen?

Die Temperaturen sind im Keller. Und das Wasser an den Seen scheint fest zugefroren zu sein. Doch die Wasserwacht warnt vor dem Betreten der Seen. Warum? Von Stefan Krog

Die zugefrorenen Seen in Augsburg sollen nicht betreten werden - es herrscht Lebensgefahr. (Archivbild) Foto: Ulrich Wagner