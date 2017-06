2017-06-07 10:10:00.0

"24h Bayern" War zu wenig Augsburg in der TV-Dauerdoku zu sehen?

Das Bayerische Fernsehen hat eine 24-stündige Doku über Bayern gezeigt. Einige Zuschauer fragten sich: Und was war mit Augsburg? Von Daniel Wirsching

Kann das gelingen? 24 Stunden lang nichts anderes zu senden, als eine Echtzeitdokumentation über den Freistaat und seine Menschen? Das öffentlich-rechtliche BR Fernsehen tat genau dies. Von Pfingstmontag um 6 Uhr bis zum Dienstagmorgen um 6 Uhr zeigte es „24h Bayern – Ein Tag Heimat“. So bekannte Regisseure wie Doris Dörrie hatten vom 3. bis 4. Juni 2016 insgesamt 80 Menschen aus allen Regierungsbezirken Bayerns in ihrem Alltag begleitet – auch in Schwaben. In Donauwörth, Dillingen oder Oberstdorf. Oder in Graben im Kreis Augsburg.

Aber Augsburg selbst, die drittgrößte Stadt Bayerns – wurde die ausgespart? Kam die überhaupt vor? In sozialen Netzwerken wurde am Montagabend darüber diskutiert. Regisseur Volker Heise, der das Format erfand und das Projekt leitete, sagte unserer Zeitung gestern: „Wir haben uns bemüht, alle Regionen so gut wie möglich abzudecken. Im Nachhinein denke ich mir: Wir hätten länger in Augsburg sein müssen, das hätten wir vielleicht etwas besser machen können.“ Aber es habe ja schöne Luftaufnahmen von Augsburg gegeben und mit Darina Dyakova sei auch eine Frau in Augsburg begleitet worden. Die Szenen mit der Kita-Mitarbeiterin liefen zwischen 7 und 14 Uhr.

Am späten Abend, als Internetnutzer über die Augsburg-Frage diskutierten, schienen dann Szenen aus München die Doku zu dominieren. Diese sei zu „München-lastig“ lautete deshalb ein Vorwurf. Derartige Kritik blieb die Ausnahme – die meisten Zuschauer äußerten sich begeistert über „24h Bayern“. Viele schauten mehrere Stunden lang zu.

Was sich in den Quoten spiegelte, die der BR „sensationell“ nannte. Bundesweit schalteten demnach 5,3 Millionen Zuschauer die Doku ein. Der Tagesmarktanteil des Senders, gemessen ab 5. Juni um 3 Uhr bis 6. Juni um 3 Uhr, habe bei elf Prozent gelegen. Durchschnittlich habe der BR an vergangenen Pfingstmontagen einen Marktanteil von 6,6 Prozent erreicht. Der Tagesmarktanteil von „24h Jerusalem“, einem vergleichbaren Projekt, das am 12. April 2014 im BR ausgestrahlt worden war, lag bei 3,2 Prozent.