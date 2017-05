2017-05-29 16:54:00.0

Augsburg Warum Harry Winderl den Thorbräukeller abgibt

Szenegastronom Harry Winderl gibt Ende August seinen Thorbräukeller ab. Der neue Betreiber ist in der Gastroszene bekannt und hat große Pläne. Von Miriam Zissler

Erst im Februar hat Harry Winderl, 49, den Pachtvertrag seines Thorbräukellers um zehn Jahre verlängert. Immer wieder hatten andere Gastronomen ihr Interesse für das Traditionslokal in der Heilig-Kreuz-Straße bekundet, doch Winderl hielt daran fest. Bis im Frühjahr Siegfried Assei, 60, der Betreiber des Azsteakas- und Burger’s-Lokals in der Ludwigstraße, der Steakmanufaktur (Prinz-Karl-Palais) und des Restaurants Gordion in Königsbrunn samt seinem Azsteakas-Küchenchef Christoph Dennhardt, 38, im Garten des Thorbräukellers standen. Sie sagten: „Harry, wir wollen Deinen Laden“. Eine Nacht schlief Harry Winderl, der das Lokal zehn Jahre lang führte, über das Angebot und machte schließlich mit einem Handschlag alles klar.

Harry Winderl: Zeit für Wechsel

In seinem Leben habe sich viel verändert. Neben seinem Engagement an der Schaller-Alm auf dem Frühjahrs- und Herbst-Plärrer im Festzelt von Dieter Held, seinen Projekten mit Andreas Kahn, wie dem Parkgarten im Wittelsbacher Park, dem Posten im Managementbereich eines Schweizer Unternehmers, ist in den vergangenen Jahren auch der Job in der Almhütte auf dem Augsburger Christkindlesmarkt dazugekommen. Winderl erkannte, dass die richtige Zeit für einen Wechsel gekommen war. „Der Thorbräukeller war ja nie auf dem Markt. Aber plötzlich standen die richtigen Gastronomen vor meiner Tür, die das Lokal mit Hingabe und Herzblut weiterführen können. Da wusste ich, dass die richtige Zeit gekommen war“, sagt er.

Siegfried Assei, der sich nach eigenen Angaben auf „Expansionskurs“ befindet und Christoph Dennhardt hatten schon länger ein Auge auf das Lokal mit dem großen Garten geworfen. „Es ist einfach eine tolle Location“, sagen beide. „Es sind rund 120 Plätze im Innen- und etwa 240 Plätze im Außenbereich“, sagt Winderl. In den vergangenen zehn Jahren hat er tausende Blumen in dem Garten gepflanzt, Jahr für Jahr neue Hackschnitzel verteilt, immer wieder neue Hingucker aufgestellt und drapiert. Siegfried Assei will im Außenbereich keine allzu großen Veränderungen vornehmen. Nur die Geranien werden künftig im Azsteakas-rot leuchten und nicht mehr im lieblichen rosa. „Es wird sicherlich irgendwann einen Umbau im Innenbereich geben. Aber das machen wir vom Wetter abhängig“, sagt er.

Dennhardt kocht

An dem künftigen Konzept vom Thorbräukeller werde noch im Detail gefeilt. Doch den Namen verrät er vorab: „Es wird Spießwerk im Thorbräukeller heißen.“ Der Namen wird dort Programm sein. Dennhardt, der zuvor viele Jahre das „Gronde & Dennhardt“ geleitet hatte, wird sich künftig sowohl um das Azsteakas als auch um den Thorbräukeller kümmern. Harry Winderl will die kommenden drei Monate nochmals „richtig Gas“ geben und hat auch neue Pläne. Er will im kommenden Jahr den Postgarten in der Bürgermeister-Aurnhammerstraße in Göggingen eröffnen.