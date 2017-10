2017-10-17 15:49:00.0

Augsburg Warum am Mittwoch um 11 Uhr die Sirenen heulen

In Augsburg und in der Region werden am Mittwoch ab 11 Uhr viele Sirenen heulen. Probealarm. Doch was bedeutet der Heulton im Ernstfall?

