2017-10-07 05:00:00.0

Augsburg Warum das Schuhgeschäft "Sisento" den Perlachberg verlässt

Karin Hoschek zieht mit ihrem Schuhladen "Sisento" um. Sie glaubt, dass das Geschäft in der Fußgängerzone besser laufen wird. Warum für sie die Lage am Perlachberg unattraktiv war. Von Ina Kresse

Der Perlachberg verliert ein weiteres Geschäft: Karin Hoschek zieht mit ihrem Schuhgeschäft „Sisento“ aus – aber nur einmal quer über den Rathausplatz in die Philippine-Welser-Straße. Dort ist ein Laden, ehemals Samina Betten, frei geworden. Die 44-jährige Geschäftsinhaberin ist heilfroh, vom Perlachberg wegzukommen. Sie erklärt auch warum.

„Die Ladenmieten am Perlachberg werden immer teurer“, berichtet sie. Diese liegen nach Angaben der dort ansässigen Geschäftsleute zwischen 25 und 45 Euro pro Quadratmeter. Tendenz steigend. Erschwerend komme laut Hoschek hinzu, dass zugleich die Kundenfrequenz abnehme. Ihrer Meinung nach liegt das auch daran, dass interessante Geschäfte am Perlachberg dicht gemacht haben. „Das fing mit dem Schokoladengeschäft von Hallingers an“, erzählt die Einzelhändlerin. Wie bereits berichtet, schloss das Ehepaar Hallinger seine Filiale in Augsburg, weil es sich über städtische Auflagen geärgert hatte. Die Betreiber einer Landsberger Schokoladenmanufaktur durften ihr Schaufenster aus denkmalschutzrechtlichen Gründen nicht mit ihrem Logo bekleben. Sie sind nicht die einzigen, die ihr Geschäft am Perlachberg aufgaben.

Auch Ludmilla Bauer hörte in diesem Jahr nach 15 Jahren mit ihrem „Schlemmerhäusl“ an dem kleinen Berg neben dem Rathaus auf. Grund: Ihre Miete wurde erhöht. Auch sie klagte zugleich über immer weniger Kundschaft am Perlachberg. Bauer machte dafür auch die wenigen Park-Möglichkeiten in der Innenstadt verantwortlich. „Die Situation am Perlachberg wird nicht besser“, fasst Karin Hoschek zusammen. Über fünf Jahre hat sie dort italienische Schuhe verkauft. Schuhe, die sie selbst jedes Jahr auf der Schuhmesse in Mailand aussucht. Nun ist die Ladeninhaberin froh, dass es im neuen und größeren Geschäft in der Philippine-Welser-Straße 7 bald unter neuen Voraussetzungen weitergeht. Bis einschließlich Samstag, 14. Oktober, ist ihr Geschäft am Perlachberg noch geöffnet. Dann ziehen sie und ihre Schuhe um. Eine Woche später eröffnet das neue „Sisento“. In dieser zentralen Lage, die zur Fußgängerzone gehört, muss Hoschek natürlich noch mehr Miete als am Perlachberg zahlen.

Aber an diesem Standort sei es realistisch, auch mehr zu erwirtschaften, sagt sie. „Die Philippine-Welser-Straße war schon immer mein Traum. Hier herrscht ein anderes Flair und es gibt noch andere tolle Geschäfte, die Kunden anlocken.“ Auf 150 Quadratmetern auf zwei Etagen bietet Hoschek künftig italienische Schuhmode für Männer und Frauen an. Die gelernte Wirtschaftsinformatikerin freut sich auf noch etwas: Dass sie im neuen Laden auch mit einem Schriftzug im Schaufenster für ihre Schuhe werben darf. Was am Perlachberg nicht erlaubt ist, wird offenbar in der Fußgängerzone, mit ein paar Vorgaben natürlich, genehmigt.

Der neue „Sisento“-Laden in der Philippine-Welser-Straße 7 macht am Samstag, 21. Oktober, um 11 Uhr zum ersten Mal auf. Ein italienischer Sänger wird für musikalische Unterhaltung sorgen.

