2017-05-07 17:50:00.0

Marktsonntag 2017 Warum die Kunden den Marktsonntag schätzen

Der verkaufsoffene Sonntag steht in der Augsburger Innenstadt auf der Kippe. Besucher des Marktsonntags erzählen, warum sie darauf nicht verzichten wollen. Von Ina Kresse

Es war noch nicht ganz 13 Uhr und vor vereinzelten Läden in der Innenstadt warteten bereits ein paar Kunden, dass die Türen geöffnet werden. Trotz des unfreundlichen Wetters kamen gestern viele Menschen zum Marktsonntag nach Augsburg. Einige erzählten, was sie an dem Tag so schätzen.

Vor der Parfümerie Haberstock füllt eine nette Mitarbeiterin Düfte nach Wunsch in Zerstäuber ab, bei Feinkost Kahn locken draußen auf einem Tisch Weinangebote. Viele Einzelhändler haben sich für den verkaufsoffenen Sonntag, der wie berichtet auf der Kippe steht, etwas einfallen lassen. Und die Besucher nutzen die Möglichkeit, Sonntags zu shoppen. Norbert Kneilmann aus Augsburg etwa hat soeben auf dem Stadtmarkt Blumen besorgt. „Ich finde es angenehm, wenn man sonntags einkaufen kann“, sagt er. Das Ehepaar Bauer aus Königsbrunn schlendert durch die Annastraße. Die Bauers finden, dass der Marktsonntag unbedingt beibehalten werden soll. Der Tag sei ein schönes Angebot für Familien. „Viele arbeiten selbst im Verkauf und haben sonst keine Möglichkeit bummeln zu gehen“, gibt Gabi Bauer zu Bedenken. „Es wäre schade, wenn der Marktsonntag gekippt würde. Er gehört zu Augsburg einfach dazu“, findet auch ein Ehepaar aus Welden.

Marktsonntag als Alternative zum Online-Shoppen

Jürgen Mayer aus Kassel jedoch, der in der Fuggerstadt zu Besuch ist, kennt den verkaufsoffenen Sonntag aus seiner Heimatstadt anders. Da sei es wesentlich voller. „Aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive gesehen, wird doch heute hier kein richtiger Umsatz gemacht. Dafür ist zu wenig los.“ Heinz Stinglwagner, von der City Initiative Augsburg (CIA) hat den ganzen Tag im Blick und ist mit der Besucherfrequenz angesichts des Wetters zufrieden. „In den Geschäften und Kaufhäusern war es voll. Der Marktsonntag ist gut gelaufen.“ Vor allem die City Galerie sei gut besucht gewesen.

So war der Marktsonntag in Augsburg Eindrücke vom Marktsonntag in der Augsburger Innenstadt Foto: Michael Hochgemuth

Für drei junge Frauen entpuppt sich der Marktsonntag als ein schöner Zufall. Die Freundinnen haben sich zu einem Mädels-Wochenende, wie sie sagen, in Augsburg getroffen. „Am Samstag waren wir shoppen, abends Cocktails trinken und haben dann in einem Hotel übernachtet“, erzählt Ramona Geiselhart. „Schön, dass wir heute noch mal bummeln können.“ Verkaufsoffene Sonntage findet die Besucherin aus Adelsried gut. „Mit einem kleinen Kind komme ich unter der Woche nicht zum Einkaufen. Sonntags kann dann mal der Vater aufpassen.“ Ihre Freundin Anja Alex bewertet Marktsonntage für den örtlichen Einzelhandel als wichtig. „Das ist doch die viel bessere Alternative zum Online-Shoppen.“

