2016-12-22 20:07:00.0

Fliegerbombe in Augsburg Warum gerade an Weihnachten entschärft wird

54.000 Augsburger müssen am ersten Weihnachtsfeiertag ihre Wohnungen verlassen. Der Zeitpunkt gefällt nicht allen. Doch die Stadt hat mehrere Gründe für diesen Termin. Von Stefan Krog

Mehrere hundert Mails sind bei der Stadt seit dem Bekanntwerden des Bombenfundes eingegangen, das Bürgertelefon ist überlastet. Eine der häufigsten Fragen, die die Augsburger dabei stellen, lautet: Warum muss ausgerechnet am ersten Weihnachtsfeiertag entschärft werden?

Die Antwort der Stadt lautet: Vorher ist es nicht möglich, später ist es ein unnötiges Risiko. Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) bekräftigte am Donnerstag, dass für die größte Evakuierung in der jüngeren Augsburger Geschichte ein gewisser Vorlauf nötig sei. „Es handelt sich um ein sehr großes Gebiet mit vielen Bewohnern, das evakuiert werden muss. Wir brauchen dazu einige Tage Vorlauf, auch weil das Krankenhaus Vincentinum und zahlreiche Pflegeheime in der Zone liegen.“

ANZEIGE

Unter anderem müssen die Unterkunft und der Transport von bettlägerigen und gebrechlichen Patienten und Heimbewohnern organisiert werden. Bis Donnerstagnachmittag gab es noch keine abschließenden Zahlen. Absehbar ist, dass man auch Einsatzkräfte von außerhalb Augsburgs hinzurufen wird, darunter vor allem Ehrenamtliche. Dies, so Gribl, brauche einfach einige Tage Zeit, wenn es geordnet laufen solle. Bis einschließlich Heiligabend will man soweit sein. Einige Einrichtungen planen nach derzeitigem Stand, ihre Bewohner schon am Heiligabend auszuquartieren.

Entschärfung am ersten Weihnachtsfeiertag: Stadt will Zeitpuffer haben

Länger warten kommt nach Aussagen der Stadt auch nicht infrage. „Wir haben seitens des Kampfmittelräumdienstes die klare Ansage, dass mit Herstellen einer sicheren Kulisse die Entschärfung zügig angegangen werden sollte“, so Gribl. Momentan wird die Bombe rund um die Uhr bewacht. Weil es denkbar ist, dass sich die Entschärfung bis in den Abend oder sogar in den nächsten Tag zieht, will die Stadt auch einen Zeitpuffer in der Hinterhand haben und nicht erst am zweiten Weihnachtsfeiertag mit der Entschärfung beginnen.

Dass nicht erst in der Woche nach Weihnachten entschärft wird, liegt daran, das es an den Feiertagen wesentlich geringere Einschränkungen im Alltag gibt. Etliche Hauptverkehrsstraßen liegen in der Gefahrenzone und müssen stundenlang gesperrt werden, ebenso der Königsplatz. Das macht während der Entschärfung das Aufrechterhalten des Nahverkehrs unmöglich. Auch der Berufsverkehr entfällt, etliche Fabriken stehen über Weihnachten ohnehin still.

Das wichtigste Argument aus Sicht der Stadt ist aber: Am Feiertag können sich Verwandte, Freunde oder Bekannte wesentlich besser gegenseitig Obdach gewähren. 54.000 Menschen gleichzeitig in zentralen Unterkünften unterzubringen, wäre fast unmöglich.

Mehr zum Thema

Wir berichten im News-Blog über alle aktuellen Entwicklungen zur in Augsburg gefundenen Fliegerbombe.

Hintergründe zur Bombe: "Wohnblockknacker" HC 4000: Das ist die Augsburger Fliegerbombe

Fragen und Antworten: Fragen und Antworten: So soll die Evakuierung ablaufen

Tipps für Betroffene: Evakuierung Augsburg: Tipps für Betroffene

Unser Multimedia-Special erinnert an die Augsburger Bombennacht 1944