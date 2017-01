2017-01-18 13:51:58.0

Augsburg Warum manche Christbäume noch nicht abgeholt wurden

Vor manchen Häusern in der Stadt liegen sie immer noch - die ausrangierten Christbäume. Warum sich die Abholung durch die Stadt mancherorts verzögert, erklärt Peter Wolf.

Irgendwie passen sie ja in die Winterlandschaft, die ausrangierten Christbäume, die mancherorts in der Stadt noch herumliegen. Seit dem 9. Janur läuft die Abholung durch den städtischen Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb (AWS). Tannen und Co. werden an jedem Leerungstag der brauen Biotonne von einem separaten Fahrzeug eingesammelt.

Wie Peter Wolf von der AWS erklärt, sei die turnusgemäße Abholung noch nicht überall erfolgt. Er räumt aber auch ein, dass der Wintereinbruch die letzten Tage sowie Krankheitsfälle bei den Mitarbeitern zu Verzögerungen führten. "Bis Mitte oder Ende Februar kann es dauern, bis alle Christbäume abtransportiert werden." Man dürfe auch nicht vergessen, dass die Abholung in Augsburg kostenlos erfolgt. Anwohner sollen den ungekürzten und komplett abgeschmückten Christbaum an einem gut zugänglichen Platz an der Anfahrtsstraße bereit stellen. Von der AWS wird appelliert, darauf zu achten, wann die nächste Leerung der braunen Tonne ansteht und den Baum entsprechend rechtzeitig zu platzieren.

ANZEIGE

Beim Wertstoff- und Servicepunkt Deponie Augsburg Nord, Oberer Auweg 11, kann man den Christbaum kostenfrei abgeben. ina