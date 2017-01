2017-01-22 13:48:00.0

Augsburg Was beschäftigt die Stadtteile im neuen Jahr?

Die Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaften öffnen ihre Terminkalender. Ohne die Vereine und ihr Engagement sähe das gesellschaftliche Leben nicht so bunt aus. Von Andrea Baumann

Wenn in den Stadtteilen etwas geboten ist, sind dafür in den meisten Fällen die Vereine verantwortlich. Ohne das Ehrenamt geht hier nichts. Ob Sportverein, Wasserwacht, Freiwillige Feuerwehr oder Theatergruppe – die Vereine sind das soziale und gesellschaftliche Zentrum. Für gemeinsame Aktionen oder auch um miteinander im Gespräch zu bleiben, gibt es in vielen Stadtteilen die Arbeitsgemeinschaften der Vereine und Organisationen – kurz Arge. Im abgelaufenen Jahr haben die Arges viel geleistet. Und auch für 2017 sind sie bereits wieder am Planen, um den Menschen in „ihren“ Stadtteilen schöne Erlebnisse zu bieten.

Oberhausen Diesem Ziel will die Arge unter Vorsitz von Hannelore Köppl mit einer Reihe von Veranstaltungen näherkommen. Den Aktiven liegt es besonders am Herzen, dem Helmut-Haller-Platz vor dem Bahnhof zu einem besseren Image zu verhelfen. Aus diesem Grund veranstaltet die Arge dort vom 5. bis 7. Mai wieder ihr Kirschblütenfest und peilt dabei eine Zusammenarbeit mit dem dort ansässigen Gastronomen Bob’s an.

Etwas dicker einpacken müssen sich die Besucher für den Oberhauser Advent, der am 2. und 3. Dezember auf Weihnachten einstimmen will.

Marktsonntag am 3. September

Dass während des Herbstplärrers der Oberhauser Marktsonntag stattfindet, kann sich die Arge ebenfalls auf ihre Fahnen schreiben. Der Termin, 3. September, steht bereits. Köppl hofft, dass die Stadt auch in diesem Jahr dem Verein bei der Sperrung der Ulmer Straße finanziell entgegenkommt. Intensivieren will sie die Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft Oberhausen, deren Vorsitzende sie seit Kurzem ebenfalls ist.

Pfersee In Pfersee wird die kurz AGP genannte Arbeitsgemeinschaft derzeit von Ariane Krause kommissarisch geleitet, nachdem der Vorsitzende Peter Seyboth vor einiger Zeit aus privaten Gründen von seinem Amt zurückgetreten ist. Nach ihren Worten soll im März ein Nachfolger gewählt werden, selbst steht die Rechtsanwältin aus beruflichen Gründen und wegen anderer Ehrenämter dafür nicht zur Verfügung. Ein Termin steht jedoch in Pfersee bereits fest: Das Maibaumfest mit großem Umzug und geselligem Zusammensein vor Herz Jesu findet am Samstag, 29. April, statt. Auch wenn die AGP nicht an dieser beliebten Veranstaltung rütteln will, machen ihr die Finanzen Sorgen. Aufgrund des überschaubaren Budgets sei sie auf Spenden angewiesen, da die Erlöse aus dem Verkauf von Essen und Trinken die anfallenden Kosten nicht decken. In diesem Zusammenhang erwähnt Krause auch die „drastisch gekürzten Zuschüsse“ der Stadt, die auch das Aufstellen des Christbaums zu einer Herausforderung werden lassen. „Ich gehe dennoch davon aus, dass es vor dem ersten Advent wieder einen Baum geben wird.“

Lebhaftes Miteinander beim Wochenmarkt

Bärenkeller Während in Pfersee die Wahl des AGP-Vorsitzenden noch ansteht, hat die Aktionsgemeinschaft Pro Bärenkeller nach dem Rücktritt von Norbert Ammer eine Nachfolgerin gefunden: Christine Deschler. Die Geschäftsfrau, die einen Pflegedienst leitet, verweist auf Dauerprojekte wie den Wochenmarkt auf dem Bürgerplatz, der jeden Samstag von 8.30 bis 13 Uhr für ein lebhaftes Miteinander beim Einkauf sorgt.

Projekte wie der Kulturfrühling im vergangenen Jahr haben laut Deschler viele Bürger stolz auf ihren Wohnort gemacht. Auch dieses Jahr wollen Akteure den Bärenkeller wieder auf dem Wochenmarkt und auf anderen Veranstaltungen präsentieren. Ein großes Anliegen ist der neuen Vorsitzenden der geplante Einkaufsführer für den Stadtteil. Dieser soll beim Gewerbestammtisch zusammen mit dem Wirtschaftsreferat der Stadt Augsburg in diesem Jahr entstehen. Geplant sei auch, die Weihnachtsbeleuchtung auszubauen. Um die Zusammenarbeit aller Akteure im Stadtteil zu verbessern, gibt es künftig auf der Homepage der Aktionsgemeinschaft die Möglichkeit, Termine zu veröffentlichen. „Wir wollen Überschneidungen verhindern, damit jeder beim anderen mitfeiern kann“ – etwa beim Maibaumfest und bei der Christbaumfeier der Siedlergemeinschaft Bärenkeller Süd-Mitte.

Kein Platz für Maibaumfest

Kriegshaber Das 100. Eingemeindungsjubiläum im vergangenen Jahr hat dem Stadtteil eine Fülle von Veranstaltungen beschert, die unter dem Dach der Arge stattfanden. Die dabei entstandene Zusammenarbeit mit den Akteuren soll in diesem Jahr nach den Worten des Vorsitzenden Andreas Schlachta fortgesetzt werden. „Wir legen die Hände nicht in den Schoß, sondern wollen gemeinsam wieder Veranstaltungen auf die Beine stellen, nachdem wir so viele positive Rückmeldungen bekommen haben.“ Besonders gern erinnert sich der Arge-Chef an das Festival „In Kriegshaber spielt die Musik“ zurück. Während der Stadtteil über eine Fülle an Musik-Klubs verfügt, bei einer Sache muss er passen. „Wir haben keinen geeigneten Platz für eine Maibaumfeier“, bedauert Schlachta. Er hoffe, mittelfristig dieses Fest auf dem Reese-Areal verwirklichen zu können.