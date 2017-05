2017-05-02 18:51:00.0

Augsburg Was der Winter kostet - die Stadt zieht Bilanz

Risse und Schlaglöcher: Der Winter hinterlässt jedes Jahr seine Spuren in den Straßen. Die Stadt hat ausgerechnet wie teuer die Schäden dieses Mal sind.

Der vergangene Winter dürfte an den Augsburger Straßen nach Schätzungen des Tiefbauamtes rund 400000 Euro Schaden angerichtet haben. Tiefbauamtsleiter Josef Weber sprach von einem „durchschnittlichen Winter“. Vor allem der Wechsel zwischen Tau- und Frostwetter setzt den Straßen zu, weil Wasser durch Ritzen in den Asphalt eindringt und bei Minustemperaturen den Belag aufsprengt. In den Vorjahren lag die Summe zwischen 350000 und 500000 Euro. Im Vergleich etwa zu Nürnberg, das die Kosten mit 90000 Euro veranschlagt, ist der Betrag in Augsburg recht hoch, obwohl das Straßennetz kürzer ist. Die Kosten in Augsburg seien wegen des recht alten Straßennetzes so hoch, so das Tiefbauamt.

Die Stadt geht davon aus, dass ein Viertel der Straßen in den kommenden zehn Jahren erneuert werden muss, weitere 42 Prozent in zehn bis 20 Jahren. (skro)