2018-01-08 17:11:00.0

Augsburg Was sucht dieser Mann auf dem Plärrergelände?

Wegen des Baus der neuen Plärrerwache sind Untersuchungen nötig. Worum es konkret geht.

Wer am Montag am Plärrergelände vorbeikam, hat vielleicht Stefan Zubarik gesehen und sich gewundert: Warum schiebt er dieses kleine Wägelchen über den Platz? Stefan Zubarik sucht nach Metallteilen im Boden – und am Ende nach Blindgängern aus dem 2. Weltkrieg. Die Stadt lässt das Areal nach nicht explodierten Bomben absuchen. Anlass ist der geplante Neubau der Plärrerwache für Polizei und Rettungsdienste. Vorsorglich wurde die Sondierung auf das gesamt Gelände ausgedehnt. Pendler müssen daher mit Einschränkungen auskommen. Am Dienstag soll noch der südliche Bereich gesperrt sein, so die Planung. Am 22. und 23. Januar wird der nördliche Teil abgesucht. (AZ)