2017-01-09 14:23:15.0

Region Augsburg Wasserwacht warnt: Zugefrorene Seen noch nicht betreten

Die Kreiswasserwacht Augsburg warnt davor, die zugefrorenen Seen im Stadtgebiet zu betreten. Die Eisdecken seien viel zu dünn und Schlittschuhlaufen könnte lebensgefährlich sein.

Eisige Temperaturen, Winterlandschaften und zugefrorene Seen - wer bekommt da nicht Lust auf eine Runde Schlittschuhlaufen. Aber die Kreiswasserwacht Augsburg mahnt weiter zur Vorsicht. Die Eisdecken der Augsburger Seen sind nach wie vor nicht dick genug, um betreten werden zu können. Die dünnen Eisschichten tragen keine Menschen - es könnte lebensgefährlich sein.

"Grundsätzlich ist es immer gefährlich, Eisflächen auf natürlichen Gewässern zu betreten und darauf beispielsweise Schlittschuhlaufen zu gehen", warnt Marco Greiner, Einsatzleiter und Pressesprecher der Kreiswasserwacht Augsburg-Stadt. Die Eisflächen im Stadtgebiet auf dem Kuhsee, Autobahnsee oder dem Bergheimer See sind nicht nur dünn, sondern auch ungleichmäßig. Außerdem können sich unter dem Eis Zuflüsse oder warme Stellen befinden, die von außen nicht erkennbar sind und das Risiko steigern, auf dem See einzubrechen.

ANZEIGE

Bislang keine Rettungseinsätze

Glücklicherweise hatte die Wasserwacht Augsburg bislang in der Region noch keine Rettungseinsätze, bei denen Personen eingebrochen sind und aus dem Wasser gerettet werden mussten.

Die Wasserwacht rät daher, auf künstlichen Eislaufflächen in den Eisstadien und auf angelegten Flächen auf Wiesen und Feldern Schlittschuhlaufen zu gehen. In Augsburg im Curt-Frenzel-Stadion und in der Eishalle Haunstetten kann man fast täglich zum Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen oder Eishockey spielen gehen. lur