2017-02-07 13:33:00.0

Augsburg Wechsel: Die Schwarze Kiste verlässt den Königsplatz

Wechsel am Königsplatz: Das Café Schwarze Kiste verlässt in knapp zwei Wochen den Nahverkehrsknotenpunkt. Wie es weitergeht, steht schon fest.

Das Café Schwarze Kiste am Königsplatz öffnet an diesem Standort am Samstag, 18. Februar, zum letzten Mal. Das Unternehmen richtet sich mit der Schließung der Filiale am Königsplatz und der Eröffnung eines Restaurants in der Gögginger Straße neu aus, teilen Stadtwerke und Schwarze Kiste mit. Inhaber Sebastian Hrabak sagt: „Wir sagen Ciao und blicken auf drei wunderbare Jahre in dem Augsburger Gleisdreieck zurück.“ Die Stadtwerke wollen den frei werdenden Raum nutzen, um ihren Kundenservice am Königsplatz zu erweitern.

Im Vorfeld hatte es Gespräche zwischen Schwarzer Kiste und den Stadtwerken, die der Vermieter sind, gegeben. Hrabak: „Wir sind zu dem gemeinsamen Entschluss gekommen, dass eine vorzeitige Beendigung des Mietverhältnisses für beide Seiten der richtige Schritt ist.“ Die Schwarze Kiste hat bereits im Jahr 2016 begonnen, eine Neuausrichtung ihres Unternehmens einzuschlagen. Gleichzeitig wollen die Stadtwerke ihre Service- und Beratungsangebote für Kunden am gelegenen Königsplatz erweitern. „Mit der vorzeitigen Beendigung des Mietverhältnisses ist beiden Unternehmen gleichermaßen gedient“, so Stadtwerke-Sprecher Jürgen Fergg. Der Mietvertrag der Schwarzen Kiste am Königsplatz hatte ursprünglich eine Laufzeit bis Ende 2018.

ANZEIGE

Stadtwerke wollen Angebote bündeln

Die Schwarze Kiste ist weiterhin am Moritzplatz sowie am Standort Haunstetter Straße vertreten. Ab 3. März wird Hrabak ein neues Restaurant in der Gögginger Straße 26 eröffnen. Die Stadtwerke wollen ab Mitte des Jahres ein erweitertes Serviceangebot am Königsplatz anbieten. „Vor allem zum Monatswechsel waren die räumlichen Verhältnisse recht beengt“, so Sprecher Jürgen Fergg. Außerdem sollen neben den Verkehrsleistungen auch alle Service- und Beratungsangebote zu den Sparten Energie, Trinkwasser und Telekommunikation am Königsplatz verfügbar sein. „Wir wollen alle Leistungen der Swa an einem Ort bündeln“, so Fergg. „Wegen der zentralen Lage sind wir mit allen Angeboten dann noch besser erreichbar.“ Für die Zeit bis zur Eröffnung des Kundencenters Mitte des Jahres ist eine Übergangsnutzung in Planung. AZ