2018-01-09 06:17:00.0

Augsburg Wegen der Sommernächte will die Stadt kein Public Viewing anbieten

2018 soll es bei Fussball-WM kein Public Viewing auf dem Augsburger Stadtmarkt geben, weil das Turnier und die Sommernächte sich zeitlich überschneiden. Von Michael Hörmann

2018 ist WM-Jahr, Fußballfans haben sich den Termin längst vorgemerkt. Von 14. Juni bis 15. Juli findet das Turnier in Russland statt. Weltmeister Deutschland verteidigt dann seinen Titel. Terminiert ist auch das große Augsburger Stadtfest: Die Sommernächte finden in diesem Jahr von Donnerstag, 21. Juni, bis Samstag, 23. Juni, statt. WM und Sommernächte überschneiden sich folglich.

Deutschland spielt am 23. Juni um 17 Uhr gegen Schweden. In früheren Jahren richtete die Stadt, in diesem Fall vertreten durch die City Initiative Augsburg (CIA), ein Public Viewing aus. Mehrere WM-Spiele wurden auf Großleinwand übertragen. Zuletzt war der Stadtmarkt Austragungsort, zuvor waren es Ulrichs- und Rathausplatz.

In diesem Jahr wird es jedoch kein städtisches Public Viewing geben. Wegen der Sommernächte steht das gemeinsame Fußballerlebnis auf dem Stadtmarkt im Abseits. Dafür gibt es Gründe: Zum einen ist der Stadtmarkt mittlerweile fester Bestandteil der Sommernächte. Drei Tage lang findet im Bereich des Bauernmarkts zur Fuggerstraße hin ein großes Programm statt. Bierbänke sind aufgestellt, es gibt eine große Bühne. Dies würde in Verbindung mit einer Riesenleinwand auf dem engen Platz Probleme aufwerfen. Zudem sind die Verantwortlichen der Stadt sehr stark mit der Organisation der Sommernächte befasst.

Sponsoren wären wohl schwer zu finden

Auch die Finanzen spielen eine Rolle: Die dreitägige Großveranstaltung kostet rund 400.000 Euro, wobei die Stadt einen Zuschuss von 100.000 Euro gibt. Nur dank der finanziellen Unterstützung von Sponsoren ist es überhaupt möglich, die Sommernächte zu organisieren. Dass Sponsoren darüber hinaus noch viel Geld für ein Public Viewing zur Verfügung stellen, ist unwahrscheinlich. Daher wurden die grundsätzlichen Überlegungen für den Stadtmarkt frühzeitig gestoppt.

Die Kombination Stadtfest und Public Viewing hatte es zuletzt im Jahr 2008 gegeben. Das EM-Finale zwischen Deutschland und Spanien (0:1) wurde gezeigt. Drei Tage lang war zuvor in der Maximilianstraße beim Max-Fest gefeiert worden. Das Public Viewing verfolgten 6500 Besucher auf dem Ulrichsplatz. Beim WM-Sieg 2014 gab es auf dem Stadtmarkt ein Public Viewing. Ein Stadtfest fand in diesem Jahr jedoch nicht statt. Die Sommernächte, die als Nachfolger der Max-Feste eingeführt wurden, erlebten ihre Premiere erst im Jahr 2016.

Die Vorbereitungen für die dritte Auflage laufen. Was einst als Projekt der CIA begann, fällt jetzt in die Zuständigkeit von Augsburg Marketing. Seit diesem Jahr ist die CIA in dieser Organisation aufgegangen. Leiter von Augsburg Marketing ist Ekkehard Schmölz: "Unter der neuen Marke werden ab sofort die früheren CIA-Veranstaltungen organisiert." CIA-Geschäftsführer Heinz Stinglwagner ist weiterhin federführend an Bord. "Für die Augsburger Sommernächte beginnen nun in dieser Woche die ersten Besprechungen mit den Sicherheitsbehörden", sagt Schmölz. Es gehe darum, ein in sich stimmiges Sicherheitskonzept auszuarbeiten. Bereits im Vorjahr hatte es unter anderem eine stationäre Videoüberwachung der Polizei gegeben. Dies wird wohl auch 2018 der Fall sein. Denkbar wäre, dass die Zahl der Sicherheitskräfte nochmals ausgeweitet wird.

Übertragungen an vielen Orten in der Stadt

Über den Wegfall des Public Viewings am Stadtmarkt müssen sich Fußballfans nicht ärgern. Denn ähnlich wie bei den vorangegangen großen Fußballturnieren wird es wieder an vielen Orten in der Stadt WM-Übertragungen geben, so auch in Lokalen in der Innenstadt. In Biergärten stehen Großleinwände. In Oberhausen vor dem Bahnhof sind beim "Sommer am Kiez" ebenfalls Übertragungen vorgesehen. Das war bereits 2014 der Fall. Das Ende ist bekannt: Deutschland wurde Weltmeister.