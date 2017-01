2017-01-22 06:23:00.0

Augsburg Wenn das Leckerli zur tödlichen Falle wird

Hunde fressen, was ihnen vor die Schnauze kommt. Immer wieder ist auch Gift dabei. Das muss nicht immer von Tierhassern stammen. Warum auch Schokolade gefährlich ist. Von Fridtjof Atterdal

Es war eine böse Überraschung, die Grundschullehrerin Alexandra Haslinger aus dem Univiertel an den Weihnachtsfeiertagen erlebte. Ihre Bordercollie-Mischlingshündin Luna brach mit einem Mal zusammen, musste sich immer wieder übergeben – dann begann Blut aus den Körperöffnungen zu laufen. Die Diagnose beim Tierarzt: Rattengift.

„Ich vermute, dass Luna einen Giftköder in einem der Sträucher an der Professor-Messerschmitt-Straße erwischt hat“, berichtet Haslinger. Luna ist ein ehemaliger Zwingerhund aus Italien, immer hungrig und nicht davon abzuhalten, alles herunterzuschlucken, was nach Fressen aussieht, weiß ihre Besitzerin. „Die Hundehalter hier im Univiertel warnen sich gegenseitig, dass es hier Menschen gibt, die auf Hunde nicht gut zu sprechen sind, sagt Haslinger. „Das ist keine Kackwiese“, sei noch einer der freundlicheren Kommentare, den sie zu hören bekäme, wenn sie mit Luna im Viertel unterwegs wäre. „Dabei nehme ich selbstverständlich alle Hinterlassenschaften wieder mit“, beteuert sie. Haslinger hat Anzeige erstattet – gegen unbekannt. „Aber die Polizei hat mir keine großen Hoffnungen gemacht, dass der Täter erwischt wird.

Konflikt wird noch angeheizt

Für Luna war es knapp, sagt die behandelnde Tierärztin Monika Pirzer. „So etwas habe ich noch nicht gesehen, der Hund hatte keinerlei Blutgerinnung mehr“, beschreibt sie Lunas Zustand. Mittlerweile sei die Hündin aber über den Berg – auch Leberschäden seien nicht zu erwarten. „Ich habe heute noch einen weiteren Verdachtsfall in der Praxis - der Hund war an der Wertach spazieren“, so die Tierärztin. Auch aus dem Siebentischwald seien ihr Fälle bekannt. Immer wieder gebe es Verdachtsfälle auf Gift – vor allem Rattengift. „Es gibt Hundehasser – aber leider auch viele unvernünftige Hundebesitzer, die den Konflikt noch anheizen“, ist ihre Erfahrung. Wenn jemand das dritte Mal in Hundekot getreten sei, mache das die Stimmung gegenüber den Vierbeinern nicht gerade besser. „Und Gift ist in jedem Gartencenter zu bekommen“, so Pirzer.

Nierenversagen und Krampfanfälle

Sie rät, den Hunden von klein auf beizubringen, unterwegs nichts zu fressen. „Leider geht das bei Tierschutzhunden nicht – die sind darauf programmiert, zu fressen, wenn es etwas gibt“, so die Tierärztin. Nicht immer ist es Gift, das den Hund in Lebensgefahr bringt, weiß Tierärztin Stephanie Knöpfle aus der Tierarztpraxis Bergheim. Auch falsche Leckerlis können für Hunde toxisch wirken. „Klassiker sind Schokolade, Rosinen oder Trauben und Macadamia-Nüsse“, berichtet sie. Auch Zwiebeln und Knoblauch seien für Hunde tabu. „Die Symptome bei diesen Lebensmitteln reichen von Durchfall und Erbrechen bis zu Nierenversagen oder auch Krampfanfällen“, so die Tierärztin. Wenn man den Verdacht hat, dass der Hund etwas Schädliches gefressen hat, sei Erbrechen die beste Möglichkeit. „Es gibt dafür spezielle Medikamente, deshalb den Hund am besten sofort ins Auto packen und zum Tierarzt“, rät sie.

Schneckenkorn als Gefahrenquelle

Echte Vergiftungsfälle durch Rattengift oder Ähnliches sieht sie in ihrer Praxis nur selten. Dafür umso häufiger Hundebesitzer, die eine andere Erkrankung fälschlicherweise für eine Vergiftung halten. „Symptome wie Erbrechen oder Durchfall können an vielem liegen – auch das lässt man am besten beim Tierarzt abklären“, so Knöpfle. Tierheim-Tierarzt Oliver Dietrich sieht in Augsburg kein akutes Problem. „In fünf Jahren hatte ich eine einzige Vergiftung“, sagt er. Und oft stecke keine böse Absicht dahinter, wenn Hunde etwas Unbekömmliches erwischten. „Kühlflüssigkeit zum Beispiel schmeckt schön süß, aber ist für Hunde extrem giftig“, weiß Dietrich. Auch verstreutes Schneckenkorn könne eine Gefahrenquelle darstellen. Für die Polizei sind die Giftköder derzeit kein Thema, sagt Kriminalhauptkommissarin Michaela Schricker. 2016 gab es nur einen gemeldeten Fall in Augsburg – eben den von Luna. Und laut dem tierärztlichen Gutachten sei es nicht einmal sicher, dass es sich um Gift handelte. Auch auf der Internetseite „Giftköder-Radar“ ist es in Augsburg relativ ruhig – gerade mal ein Verdachtsfall ist dort vermeldet – in der Oblatterwallstraße in der Nähe der Kahnfahrt.