2017-07-19 18:52:00.0

Augsburg Wenn mit „Bonjour“ der Grundschultag beginnt

An der Elias-Holl-Schule können die Kinder künftig neben Englisch auch Französisch lernen. Die Rektorin erklärt, warum das für Sechs- und Siebenjährige sinnvoll ist. Von Gerlinde Knoller und Andrea Baumann

Wörter wie Bonjour, merci oder au revoir (guten Tag, danke und auf Wiedersehen) werden künftig öfter in der Elias-Holl-Grundschule zu hören sein. Mit Freude und Stolz erfüllt es Rektorin Christiane Strom, dass ihr Haus ab September als eine von zehn Schulen in Bayern den Zuschlag bekommen hat, sich am Schulversuch „Bilinguale Grundschule Französisch“, initiiert von der „Stiftung Bildungspakt Bayern“, zu beteiligen. Das heißt: Die Schüler haben die Möglichkeit, neben der Fremdsprache Englisch, die bereits mit zwei Stunden wöchentlich verpflichtend im Lehrplan verankert ist, in einer Arbeitsgemeinschaft sich als zweite Fremdsprache mit Französisch vertraut zu machen. Das soll in zwei Wochenstunden, jedoch zusätzlich und freiwillig, geschehen.

Viele Eltern sind interessiert

„Es gab enorm viele Anmeldungen, das Angebot hatte unter der Elternschaft hohen Zuspruch“, berichtet Christiane Strom. Nach aktuellem Stand sind 30 Prozent der Eltern daran interessiert, dass ihre Kinder in der Grundschule Französisch lernen.

Warum schon so früh eine Fremdsprache wie Französisch lernen, die ja bekanntermaßen keine ganz einfache Sprache ist? Christiane Strom, selbst ausgesprochen frankophil, sieht darin einen großen Vorteil, wenn Kinder diese Sprache schon früh kennenlernen: „Kinder gehen unverkrampfter auf eine neue Sprache zu, sie sind offen für das Neue und fürchten sich nicht davor, etwa beim Sprechen grammatikalische Fehler zu machen.“ Kommen die Kinder schon früh in Kontakt mit dem Französischen, dann werde ein wichtiges Fundament dafür gelegt, dass sie eventuell später, in einer weiterführenden Schule, Französisch wählen.

Wenn Kinder in der Grundschule Französisch lernen, wird der Zugang ein anderer als in späteren Schuljahren sein. „Viel geschieht über das Hören, über Bilder, über die Musik“, sagt Christiane Strom. Im Musikunterricht hat sie beispielsweise mit ihren Schülern das Lied „Jean le petit“ eingeübt. „Was war da für eine Freude bei den Kindern!“, erzählt sie. Über den Klang könnten sich die Kinder schon früh in die Sprache hinein hören.

Suche nach qualifizierten Lehrern

Der Start in die bilinguale Grundschule wird schon im kommenden Schuljahr sein: Im ersten Jahr sollen je zwei Wochenstunden zusätzlich für eine Arbeitsgemeinschaft Französisch angeboten werden – für Kinder aus den Klassen eins und zwei, und für Kinder aus den Klassen drei und vier. Ab dem Schuljahr 2018/2019 soll zu den beiden Regelklassen noch eine bilinguale Regelklasse Französisch hinzukommen. Das heißt, dass in bestimmten Fächern die Unterrichtssprache Französisch ist. Begonnen hat bereits jetzt die Suche nach entsprechend qualifizierten Lehrern. Gedacht ist etwa an Gymnasiallehrer für Französisch, die sich in einer zweiten Qualifikation fürs Grundschullehramt haben ausbilden lassen.

Schon jetzt ist an der Elias-Holl-Schule ein „europäischer Geist“ zu spüren. Europa war erst vor Kurzem ein Kernthema an der Schule. „Wir wollen nicht nur die Sprachen lernen“, so Christiane Strom, sondern auch die anderen Kulturen. Die Rektorin denkt schon voraus: Man könnte etwa täglich den Wetterbericht auf Französisch aushängen, oder französische Lesungen und Chansons anbieten. Ideen sind schon genug da – bald dürften sie umgesetzt werden.

Darauf freut sich auch schon Claus Appel als Leiter des Staatlichen Schulamts. Für ihn sind die Französisch-Stunden ein stimmiges Angebot, „wenn man europäisch denkt.“ Anders als bei der St.-Anna-Schule beim Theater, die in Augsburg als Vorreiter für die Bilinguale Grundschule Englisch die Sprengelgrenzen geöffnet hat, ist das bei dem neuen Französisch-Angebot nicht der Fall: Hier können keine Kinder von anderen Schulen dazustoßen.

St. Anna und Elias Holl sind übrigens nicht die einzigen Schulen im Innenstadtbereich mit Besonderheiten. Die Grundschule Vor dem Roten Tor punktet mit Musikklassen.

Zwei Jahrgänge lernen zusammen

Auch die Grundschule St. Max bei der Kahnfahrt weicht mit jahrgangsübergreifenden Klassen 1/2 und 3/4 vom Üblichen ab. Ausschlaggebend für die Einführung vor einigen Jahren waren nicht nur pädagogische Gründe: Die Unterrichtsformen dienten auch dazu, den Schulstandort zu sichern. Aktuell gibt es dort sechs Klassen. Die Elias-Holl-Grundschule zwischen Jakober- und Vogeltor gelegen, ist da mit insgesamt 17 Regel- und Übergangsklassen sowie rund 300 Schülern um Einiges größer. Durch die bereits bestehenden Neubaugebiete im angrenzenden Textilviertel und dem Wohnbauvorhaben Martini-Park rechnet die Stadt in den nächsten Jahren mit steigenden Schülerzahlen an diesem Standort. Von Grundschul-Schließungen, die immer wieder ins Gespräch kamen, sei man aktuell weit entfernt, so Schulamtsdirektor Appel.