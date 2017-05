2017-05-25 08:35:41.0

Stadtlauf Augsburg 2017 Wetter, Start, Strecke: Alles Wichtige zum Stadtlauf Augsburg

Am Sonntag ist wieder Stadtlauf in Augsburg. Mehrere tausend Läufer starten an der City Galerie, es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Die wichtigsten Informationen im Überblick.

Am kommenden Sonntag, 28. Mai 2017, findet in Augsburg wieder der Stadtlauf statt. Die Veranstalter rechnen mit mehreren tausend Teilnehmern. Im vergangenen Jahr gingen mehr als 4500 Läufer an den Start.

Neben dem Halbmarathon finden noch ein 10,5 Kilometer-Lauf und mehrere Kinderläufe über 1,2 Kilometer statt. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wo starten die Teilnehmer des Augsburger Stadtlaufs?

Start und Ziel des Augsburger Stadtlaufs 2017 sind an der City-Galerie.

Wie verläuft die Strecke?

Nach dem Start geht es ein kurzes Stück über die Nagahama-Allee, bevor die Strecke über die Jakoberwallstraße zum Botanischen Garten laufen. Am Siebentischwald vorbei geht es für die Läufer die Halbmarathon-Strecke um den Kuhsee und am Lech entlang. Auf Höhe der Friedberger Straße führen beide Strecken zusammen über Herrenbach zurück in die Nagahama-Allee zur City-Galerie.

Wann sind die Startzeiten der Läufe?

9.30 Uhr: 21,1 Kilometer Halbmarathon (keine Walker zugelassen)

9.40 Uhr: 1,2 Kilometer DAK-Kinderlauf (bis 12 Jahre); 1. und 2. Klasse

9.50 Uhr: 1,2 Kilometer DAK-Kinderlauf (bis 12 Jahre); 3. und 4. Klasse

10.00 Uhr: 1,2 Kilometer DAK-Kinderlauf (bis 12 Jahre); 5. Klasse

10.10 Uhr: 1,2 Kilometer DAK-Kinderlauf (bis 12 Jahre); 6. Klasse

10.30 Uhr: 10,5 Kilometer-Lauf, 10,5 Kilometer Walking

Bis wann kann man sich noch anmelden?

Online ist eine Anmeldung hier noch bis Samstag, 27. Mai 2017, möglich. Wenn das Teilnehmerlimit nicht erreicht wird, sind am Sonntag von 7.30 bis 10 Uhr auch noch Nachmeldungen in der SportScheck-Filiale in der Augsburger City-Galerie möglich.

Wo und wann bekommen die Teilnehmer ihre Startunterlagen?

Die Startunterlagen gibt es in der Sportscheck-Filiale in der Augsburger City-Galerie zu den regulären Öffnungszeiten. Am Veranstaltungstag können Teilnehmer des Halbmarathons ihre Unterlagen von 7.30 bis 9 Uhr, Teilnehmer des 10,5 Kilometer-Laufs von 9 bis 10 Uhr abholen.

Wo finden Teilnehmer Zeiten und Ergebnisse?

Die Zeiten und Ergebnisse können bereits während des Laufs auf der Internetseite des Stadtlaufs des Laufs eingesehen werden. Im vergangenen Jahr kam der schnellste Mann beim Halbmarathon nach 01:12:34 Stunden ins Ziel, die schnellste Frau nach 01:26:44. Die Vorjahressiegerinnen sind dieses Mal nicht am Start. Bei der 10,5-Kilometer-Strecke lagen die Siegerzeiten 2016 bei 36:03 Minuten (Männer) und 37:39 Minuten (Frauen).

Gibt es Umkleiden, Garderoben und Toiletten vor Ort?

Laut Veranstaltern stehen vor Ort leider keine Umkleide- und Gepäckabgabemöglichkeiten zur Verfügung. Toiletten sind vorhanden.

Gibt es Neuerungen im Vergleich zu den vergangenen Läufen?

Erstmals starten die Läufer mit blau-weißen Laufshirts. Was unspektakulär klingt, ist tatsächlich eine auffällige Veränderung. Denn alle Teilnehmer sind mit einheitlichen Shirts unterwegs - und bei den bisherigen fünfzehn Läufen starteten alle Sportler in orangefarbenen Trikots. "Das war immer die Hauptkritik: Schon wieder ein orangenes Shirt", erinnert sich Organisatorin Katja Mayer.

Wie wird das Wetter beim Augsburger Stadtlauf 2017?

"Sonne satt" heißt es für die Läufer beim Augsburger Stadtlauf, wie der Wetteranbieter Wetterkontor vorhersagt. Die Höchsttemperaturen liegen bei 26 Grad Celsius. Regnen soll es nicht, ein leichter Wind weht aus Osten.

Kann man an der City-Galerie parken?

Ja, im Parkhaus der City-Galerie stehen 2000 kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Die Anfahrt erfolgt über die Jakoberwallstraße. Achtung: Wegen der Streckenführung ist es zwischen 9 und 11 Uhr nicht möglich, ins Parkhaus einzufahren oder es zu verlassen.

Hat der Stadtlauf Auswirkungen auf den Verkehr?

Laut den Stadtwerken Augsburg kann es am Sonntag in der Zeit zwischen 8 und 12 Uhr im Innenstadtbereich Behinderungen beim öffentlichen Nahverkehr geben. Insbesondere betroffen sind davon die Linien 1, 32, 33, 35 und 36. Dadurch könne es zu "erheblichen Verspätungen" kommen, so die Stadtwerke. Die Nagahama-Allee ist am Tag des Laufs von 4 Uhr morgens bis 15 Uhr für den Verkehr gesperrt, die Jakoberwallstraße zwischen 9 und 11 Uhr. Alle weiteren Straßen, die auf der Laufstrecke liegen, werden ab etwa 9 Uhr gesperrt und wieder für den Verkehr geöffnet, sobald der letzte Läufer sie passiert hat. (sli, bo, mase)