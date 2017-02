2017-02-21 11:56:01.0

Region Augsburg Wetter und letzte Termine: Hier ziehen Narren durch die Straßen

Richtige Narren trotzen jedem Wetter, auch für alle anderen gibt es gute Nachrichten: An Fasching wird es zwar etwas kühl und regnerisch, aber der große Sturm bleibt wohl aus.

Faschingsfreunde in der Region können sich in den nächsten Tage voll und ganz auf die fünfte Jahreszeit freuen - zumindest das Wetter sollte den Narren die Stimmung nicht all zu sehr vermiesen. Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom WetterKontor gibt für die Region in den nächsten Tagen Entwarnung: "Auch wenn das ruhige Winterwetter erstmal vorbei ist und einige Tiefdruckgebiete im Anmarsch sind, muss hier niemand um den Fasching bangen."

Relativ mildes Wetter an Fasching

Der Donnerstag wird wohl zunächst recht frühlingshaft bei bis zu 15 Grad. Wenn überhaupt, dann ist - dank Tief Thomas - erst in den späten Abendstunden mit etwas Regen zu rechnen. In der Weiberfastnacht könnte es zwar windig werden, aber einen Sturm muss man nicht befürchten. In der doch recht milden Nacht auf Freitag bei etwa 5 Grad, wird es auch keine Frost- oder Glättegefahr geben.

Das Wochenende startet dann mit kälterer Luft und frischeren Temperaturen um die 8 Grad - aber der Faschingsfreunde weiß sich ja bestimmt gut zu wärmen. "Leichte Schneefälle können möglich sein, aber dieser Kaltschub wird relativ schnell vorbei sein", weiß Jürgen Schmidt. Am Samstag und Sonntag wird das Wetter eher mild und trocken, außerdem klettern die Temperaturen wieder etwas nach oben.

Auch am Rosenmontag und Faschingsdienstag haben die Narren in der Region wettertechnisch keine größeren Überraschungen zu befürchten. Es bleibt beständig.

Faschingsumzüge in der Region

Das Faschings-Wetter von Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt zusammengefasst: "Ein erneuter Wintereinbruch ist erstmal nicht in Sicht. Es bleibt mild, auch wenn es zwischendurch mal etwas abkühlt. Wind und kräftigere Böen sind möglich, aber in der südlichen Region ist bislang nicht mit Sturm zu rechnen." lur

