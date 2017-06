2017-06-21 21:40:00.0

Wetter Wetterdienst hebt Unwetter-Warnungen in der Region auf

Der Wetterdienst warnte am Mittwoch vor Unwettern in der Region Augsburg - und tatsächlich gab es in Teilen von Schwaben Gewitter. Mittlerweile sind die Warnungen aufgehoben.

In Teilen der Region gab es am Mittwoch Gewitter. (Symbolbild) Foto: Silas Stein (dpa)