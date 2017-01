2017-01-05 06:00:00.0

Hochzeitsmesse Wie Frau das richtige Brautkleid findet

Wer sich trauen möchte, muss vieles beachten. Die Auswahl des Kleides ist einer der wichtigsten Punkte. Dabei können Frauen viel falsch machen. Wie die Auswahl leichter wird. Von Helena Schachtschabel

Der schönste Tag im Leben soll es sein. Ein unvergessliches Erlebnis. Wer das Heiraten ernst nimmt, arbeitet monatelang auf diesen besonderen Termin hin. Schließlich gibt es jede Menge zu organisieren: Wo wird gefeiert und mit wem? Wie sollen die Einladungskarten aussehen? Wird es Musik geben und Tanz? Rund ums große Fest sind so viele Fragen zu beantworten, dass die wichtigste Antwort, das Ja, sich fast schon klein dagegen ausnimmt.

Josefine Lautenbacher vom Brautmodengeschäft Traumwelt Lautenbacher hat täglich mit Menschen zu tun, die sich trauen wollen. Zu ihr kommen die Paare mit einer der wichtigsten Fragen: Was soll ich an diesem Tag anziehen? Um sie richtig beraten zu können, hat Lautenbacher eine Analyse entwickelt, die vor allem künftige Bräute in verschiedene Kategorien einordnet. Da ist zum Beispiel der grüne Typ. Frauen, die sich nach einer kurzen Fragerunde in diese Kategorie einordnen lassen, wünschen sich einen natürlichen und verspielten Sommerblumenstrauß zur Hochzeit. „Der grüne Brauttyp baut auf das Vergangene und Altbewährte, er ist ein harmonischer Mensch und wünscht sich die Zustimmung aller Mitmenschen“, erklärt Josefine Lautenbacher.

Manche wollen im Mittelpunkt stehen

Eine große und ausgefallene Papageienblume lässt auf den roten Typ schließen. „Der rote Brauttyp will im Mittelpunkt stehen, auf der Bühne und lebt stärker in der Gegenwart.“ Eine klare Calla-Blüte weise dagegen auf den blauen Brauttyp hin, der zukunftsorientiert und planend handle und sich auf Zahlen, Daten und Fakten fokussiere.

Josefine Lautenbacher hat diese Analyse gemeinsam mit Experten entwickelt. Sie basiert auf einer so genannten Biostrukturanalyse. „Demnach gibt es die drei Farben Grün, Rot und Blau, welche für unterschiedliche Kriterien der Persönlichkeit stehen“, sagt Lautenbacher. „Jeder Mensch besitzt immer alle drei Farben, doch sind sie unterschiedlich stark ausgeprägt.“ Mithilfe der Typanalyse fällt es den Mitarbeiterinnen der Traumwelt Lautenbacher leichter, das passende Kleid für die Braut zu finden. Die Kundinnen müssen Fragen beantworten, die Einordnung in eine Kategorie ist danach ganz leicht – und die Chance, das passende Kleid zu finden, erhöht sich. „Die Braut soll in dem Kleid zuhause sein, es soll ihr Innerstes widerspiegeln“, begründet Josefine Lautenbacher den Vorteil der Methode.

Geschmäcker sind verschieden

Nicht nur bei den Hochzeitsblumen haben die drei Brauttypen unterschiedliche Vorstellungen, auch beim Kleid ist ihr Geschmack sehr verschieden. Blumenbestickt, romantisch und verspielt mit einem langen Schleier ist das Kleid des grünen Typs. „Eine grüne Braut braucht ein Kleid, dass Umarmungen zulässt“, sagt Lautenbacher. Schlicht und geradlinig zeigt sich dagegen das Kleid des blauen Brauttyps. Es wirke kühl und halte die Gäste auf Abstand. Das Kleid der roten Braut ist ein Traum aus Tüll und Glitzer, aufwendig verziert. „Die rote Braut braucht ein bombastisches Kleid, das alle beeindruckt. Sie wird die Gäste umarmen, wenn sie das will, ganz egal, ob der Reifrock es zulässt oder nicht.“

Auf die Gestaltung der Hochzeitsfeier hat ein Brauttyp ebenfalls Einfluss, und: Je nach Typ gehen die Frauen auch mit unterschiedlichen Begleitern einkaufen. Manche Frauen bringen ihre Mütter mit, andere die beste Freundin, wieder andere sogar den künftigen Ehemann. Was es mit der Brauttyp-Analyse auf sich hat, erklärt Josefine Lautenbacher am Wochenende im Rahmen der Hochzeitsmesse „Die Traumtage“ in der WWK Arena Augsburg. Hier finden Interessierte alles rund um das Thema Hochzeit – vom Juwelier über den Friseur bis hin zum Fotografen. Analysieren und einkleiden lassen können sich Braut und Bräutigam bei einem Termin im Brautmodengeschäft. „Hier empfehlen wir, nur eine geringe Zahl an Begleitpersonen mitzunehmen. Das macht nicht nur die Auswahl leichter, sondern schenkt den Gästen auf der Hochzeit auch einen Wow-Effekt“, so Lautenbacher.

Die Traumtage finden am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17.30 Uhr im VIP-Bereich der WWK-Arena statt. Eintritt: 10 Euro. Infos unter www.traumtage.de