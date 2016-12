2016-12-26 13:59:00.0

Augsburg Wie Göggingen attraktiv bleiben kann

Was kommt auf den Handel zu, wenn Förg dort das größere seiner beiden Sporthäuser schließt? Die Unternehmer sehen ihren Stadtteil gut aufgestellt. Was sie von der Stadt fordern. Von Christian Mühlhause

Für viele benachbarte Händler in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße ist es keine erfreuliche Nachricht: Das Unternehmen Sport Förg schließt das größere seiner beiden Häuser im Gögginger Stadtteilzentrum im September 2017. Es muss allerdings kein Abschied für immer sein. Die Rückkehr an diesen Standort wird unter geänderten Vorzeichen als Ziel von Sport Förg angegeben. Ein Bekenntnis zu Göggingen gibt es ohnehin: Das Laufsport-Geschäft an der Wellenburger Straße wird renoviert und bleibt wie bisher bestehen.

„Die Schließung des Sporthauses ist ein Verlust, weil so große Geschäfte viele Kunden anlocken, auch von außerhalb“, sagt Dieter Kleber, Vorsitzender der Unternehmergemeinschaft „Wir in Göggingen (WIG)“.

So mancher fürchtete, dass Verkaufsflächen verschwinden, den Standort dadurch schwächen und Wohnungen dafür entstehen. Kleber ist sich aber sicher, dass an der Stelle wieder Handel stattfinden wird. „Zumindest im Erdgeschoss“ wolle fast niemand an viel befahrenen Hauptstraßen wohnen, wie es die Bgm.-Aurnhammer-Straße ist. Tatsächlich will der neue Eigentümer der Immobilie dort bauen und im Frühjahr 2019 fertig sein. Dann würde laut Christoph Schmid, Inhaber von Sport Förg, auch sein Unternehmen gerne wieder einziehen. „Wir wollen eine Fläche von rund 1000 Quadratmetern übernehmen. Die Gespräche dazu sind aber noch nicht endgültig abgeschlossen.“

Wunsch nach Supermarkt und Drogerie

Für Kleber und die anderen Unternehmer ist vor allem wichtig, dass ein attraktives Unternehmen sich dort ansiedelt, von dessen Anziehungskraft auch die anderen Geschäfte drum herum profitieren. „Das könnte auch ein Supermarkt oder eine Drogerie sein“, so Kleber. Dass sowohl viele Bürger als auch Händler dies befürworten, ist seit Langem bekannt. Die Drogerie Rossmann und der Plus-Supermarkt schlossen ihre Filialen im Stadtteilzentrum schon vor einigen Jahren.

Es gab zwar Bemühungen einer Neuansiedlung und ernsthafte Interessenten, berichtet Kleber, letztlich sei es aber immer daran gescheitert, dass die Zufahrt zu den Geschäften für die großen Lastwagen nur sehr schwierig möglich ist und Kundenparkplätze fehlen. Die anstehenden Veränderungen seien diesbezüglich eine Chance.

Als Problem sieht Kleber die Schließung des großen Geschäfts aber nicht. „Im Handel hat es immer Wandel gegeben. Wir haben eine gute Mischung in der Bgm.-Aurnhammer-Straße.“ Es gebe zwar drei Optiker und Fahrradhändler sowie mehrere Friseure und Raumausstatter, das sei aber gut, weil Kunden beim Vergleichen von Produkten, Preisen und Service kurze Wege haben.

Kaufkraft ist vorhanden

Hinzu kämen die vielen Ärzte, deren Patienten anschließend noch im Stadtteilzentrum einkaufen gehen. Auch dass die Sparda-Bank unlängst eine Niederlassung eröffnete, zeige, dass der Standort Göggingen für Unternehmen interessant ist und Kaufkraft vorhanden sei, so der Vorsitzende.

Die Stadt sieht er dennoch in der Pflicht, schnell zu handeln. Wichtig ist, dass die Rahmenbedingungen auch künftig stimmen, und deswegen haben wir die Stadt aufgefordert, Geld bereitzustellen, um ein schlüssiges Konzept für die Straße und den Stadtteil zu erarbeiten.“ Sinnvoll ist aus Sicht der Unternehmer, den Durchgangsverkehr zu verringern und das Parkplatzangebot für Kunden zu verbessern. Sich im bestuhlten Außenbereich von Gastronomen oder Bäckern aufzuhalten, ist aufgrund der vielen Fahrzeuge und dem damit verbundenen Lärm bislang wenig attraktiv.

Defizite sehen die Unternehmer auch bei der Infrastruktur für Radfahrer und der Anbindung des Neubaugebiets südlich der Friedrich-Ebert-Straße an den öffentlichen Nahverkehr. „Wir würden eine etwas andere Route bei den Buslinien 38 und 41 begrüßen, damit diese die Gögginger ohne Umsteigen ins Stadtteilzentrum fahren können“, so Kleber.

Abwärtstrend soll verhindert werden

Alle Vorschläge seien aber von den Stadtwerken bislang abgelehnt worden. Mit dem neuen Konzept will die WIG sicherstellen, dass es keinen Abwärtstrend in der Straße gibt und sich Spielhallen, Handyläden oder Matratzenläden dauerhaft einmieten. Letzteres gibt es aktuell als Zwischennutzung in der ehemaligen Rossmann-Filiale.

Im Fokus stehen für die Unternehmer aber vor allem zwei große Flächen mit Gestaltungspotenzial. Kurzfristig geht es um das Areal, auf dem Förg kommendes Jahr schließt und perspektivisch um die Frage, was aus dem Zotthof wird, der noch bewirtschaftet wird.

Dass die WIG jetzt noch einmal den Druck erhöht, hat einen einfachen Grund: Die Stadt beschließt einen Doppelhaushalt für die Jahre 2017/18. Projekte, die darin nicht unterkommen, werden auf die lange Bank geschoben. Das will auch die Arbeitsgemeinschaft der Gögginger Vereine verhindern. „Wir tragen die Forderungen der WIG vollumfänglich mit“, sagt deren Vorsitzender Herbert Götz.