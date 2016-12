2016-12-24 17:46:00.0

Fliegerbombe in Augsburg Wie Koblenz vor fünf Jahren einen ähnlichen Tag erlebte

Im Advent 2011 wurde am Rhein derselbe Bombentyp wie in Augsburg entschärft. Warum dort Schneepflüge bereit standen. Von Jörg Heinzle

In Koblenz kommt die Entwarnung, auf die alle warten, um 16.32 Uhr. Vor fünf Jahren, am 4. Dezember 2011 läuft in der Stadt am Rhein eine Bombenentschärfung, die dem ähnelt, was nun auf Augsburg zu kommt. Es ist auch eine britische 1,8-Tonnen-Bombe vom Typ „HC 4000“, die gefunden wird. Sie liegt im Uferbereich des Rheins, etwa 40 Zentimeter unter Wasser. Und es ist ebenfalls ein Sonntag, an dem bis zu 45.000 Bürger die Wohnungen verlassen müssen. Das sind gut 40 Prozent der über 100.000 Einwohner.

Größere Sperrzone als in Augsburg

Die Sperrzone, die in Koblenz festgelegt wird, ist mit einem Radius von 1,8 Kilometern sogar noch größer als in Augsburg. Sie ist jedoch nicht ganz so dicht besiedelt. Und die Bombe ist in Koblenz am Rheinufer schlechter abgeschirmt. Jetzt in Augsburg würden umliegende Gebäude die Druckwelle bei einer Explosion zumindest etwas abfangen, sagen die Experten vom Kampfmittelräumdienst. In Koblenz warnt ein Sprecher der Feuerwehr die Menschen vorab eindringlich davor, in der Zone zu bleiben. Bei einer Explosion „fliegen Splitter bis 800 Meter weit und im Radius von 1400 Metern geht jede Fensterscheibe zu Bruch“, sagt er.

Am Ende geht alles gut. Doch die Einsatzkräfte brauchen Zeit. Um 9 Uhr morgens sperren sie die Evakuierungszone. Danach kontrollieren Einsatzkräfte – wie es auch für Augsburg geplant ist – noch mal das ganze Gebiet. Das dauert bis 13.21 Uhr. Auch deshalb, weil sich etliche Menschen weigern, das Gebiet zu verlassen. Gegen 13.40 Uhr beginnen die Entschärfer mit ihrer Arbeit – in Koblenz ist es ein ganzes Team, weil gleichzeitig noch eine kleinere Bombe entschärft und ein sogenanntes Tarnnebelfass gesprengt wird. Rund siebeneinhalb Stunden, nachdem die Menschen die Sperrzone verlassen haben, dürfen sie dann wieder in ihre Wohnungen zurück.

Es sind rund 2500 Helfer, die an diesem Tag in Koblenz dafür sorgen, dass alles möglichst reibungslos abläuft. Vorab muss unter anderem ein Gefängnis mit rund 200 Insassen evakuiert werden. Auch Krankenhäuser und Altenheime sind betroffen – jedoch müssen von den Hilfsorganisationen weniger Menschen transportiert werden, als jetzt in Augsburg. Für den Fall eines Unglücks bei der Entschärfung wird in Koblenz ebenfalls vorgesorgt: In den bereit gestellten Notunterkünften hätten dann Menschen übernachten dürfen, die nicht mehr in ihre Häuser können. Schneepflüge standen bereit, um Trümmer wegzuräumen. Benötigt wird all das – zum Glück – jedoch nicht.

