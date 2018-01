2018-01-20 11:09:00.0

Augsburg Wie Ledvance-Mitarbeiter gegen die Werksschließung kämpfen

Das Augsburger Werk des Leuchtmittelherstellers Ledvance steht vor der Schließung. Die Mitarbeiter wollen ihre Arbeitsplätze nicht aufgeben. Sie kämpfen mit Ideen für den Erhalt. Von Michael Hörmann

Das Augsburger Ledvance-Werk steht vor der Schließung. Sanierer Rüdiger Tibbe hatte in einem Interview unserer Redaktion gegenüber geäußert, dass aus wirtschaftlichen Überlegungen eine Rettung des Standorts mit seinen 700 Arbeitsplätzen nicht möglich sei.

Ledvance-Mitarbeiter kämpfen um ihre Arbeitsplätze

Die Mitarbeiter des Ledvance-Werks, das zuvor zum Leuchtmittelhersteller Osram gehörte, sehen das anders. Sie kämpfen weiter für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Dies kam am Freitag bei einem Besuch der bayerischen SPD-Vorsitzenden Natascha Kohnen klar zur Sprache.

Mit Betriebsräten und Gewerkschaftsvertretern gab es ein Gespräch. Mit innovativen Ideen könne Ledvance in Augsburg gerettet werden, hieß es danach. Eine solche Innovation seien zum Beispiel Solarmodule, die auf landwirtschaftlichen Flächen zum Einsatz kommen könnten.

Die von Sanierer Rüdiger Tibbe gemachte Aussage, die Schließung des Werkes sei unvermeidbar, nehmen die Gewerkschafter zur Kenntnis. Sie planen weiter, die chinesischen Investoren von ihren Ideen einer Zukunft für das Werk zu überzeugen.

Neue Ideen sollen Schwächen zu Stärken machen

Parallel werden Gespräche mit den chinesischen Eigentümern geführt. Betriebsrat und IG Metall arbeiten zusammen mit Mitarbeitern an Konzepten, um die Schließung zu verhindern.

Eine Idee ist, das derzeit als Schwäche ausgelegte Glaswerk in eine Stärke umzuwandeln: Glas statt Plastik, LED in Röhren und eine neue Generation von Solarmodulen. „Es würde sich lohnen, die pfiffigen Ideen weiterzuverfolgen“, waren sich die SPD-Vertreter beim Besuch einig. Unterdessen haben kirchliche Arbeitnehmergruppen in einem offenen Brief an die Firmenleitung appelliert, das Werk zu erhalten.