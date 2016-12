2016-12-28 19:04:00.0

Augsburg Wie brutal war der Angriff im Nachtbus?

Nach der Schlägerei in einem Bus in Augsburg laufen Ermittlungen gegen mehrere Tatverdächtige aus Syrien. Die Polizei hofft auf Erkenntnisse aus der Auswertung eines Videos. Von Michael Hörmann

Es war eine heftige und laut Augenzeugen eine brutale Auseinandersetzung, die sich Sonntagabend in einem Nachtbus, der auf dem Weg nach Augsburg-Lechhausen war, zugetragen hatte: Mehrere Flüchtlinge schlugen aufeinander ein. Es war ein Konflikt zweier Personengruppen aus Syrien. Das ist zumindest klar. Die Augsburger Polizei ermittelt weiter in dem Fall, über den bundesweit berichtet wird.

Die Augsburger Polizei bittet zum jetzigen Zeitpunkt, keine vorschnellen Schlüsse gegenüber der Personengruppe von Flüchtlingen zu machen. Man müsse das Ergebnis der weiteren Ermittlungen abwarten. Noch ist vieles unübersichtlich. Es geht daher nochmals der Aufruf an Zeugen, sich zu melden.

Aufschrecken ließ zunächst vor allem die Nachricht, dass bei der Auseinandersetzung ein eineinhalbjähriges syrisches Mädchen, das in einem Kinderwagen lag, verletzt wurde. Es hieß, dass ein Angreifer gezielt mit der Sohle gegen den Kinderwagen getreten habe.

Die Polizei hat zwischenzeitlich Anhaltspunkte, dass es sich vielleicht doch nicht um einen gezielten Tritt gehandelt hat. Vielmehr könnte bei dem Gerangel in dem überfüllten Bus der Kinderwagen nicht mit Vorsatz gestoßen worden sein.

Für die weiteren Ermittlungen könnte nun die Auswertung eines Videos von großer Bedeutung sein. Die Polizei hat das Video von den Stadtwerken angefordert. Es zeigt womöglich die entscheidenden Minuten der Auseinandersetzung im Bus.

Für die Ermittlungen wird ein Dolmetscher benötigt

Eher zäh gestalten sich, wie zu hören ist, die Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen. Es ist nicht allein die Sprachbarriere, die den ermittelnden Beamten Schwierigkeiten bereitet. Da ein Dolmetscher benötigt wird, können sich die Ermittlungen ohnehin zeitlich noch länger hinziehen, ist von der Polizei zu hören. Des weiteren könnten sich Tatverdächtige auf das Aussageverweigerungsrecht berufen. „Keiner muss sich selbst belasten“, sagt ein erfahrener Beamter zu den Umständen der Tat.

Zumindest ist mittlerweile etwas klarer, wie sich der Tathergang abgespielt hat. Nach der geglückten Bombenentschärfung am ersten Weihnachtsfeiertag brachte der Bus, der als Ersatz für die reguläre Straßenbahnlinie 1 eingesetzt war, die Fahrgäste zurück in Richtung Lechhausen. Am Rathausplatz stieg eine Gruppe von Syrern zu. Dies war gegen 21 Uhr. Unmittelbar danach kam es zum Streit im Bus. In dessen Verlauf wurde ein Kinderwagen getreten, ein eineinhalbjähriges Mädchen wurde dabei leicht verletzt.

Schlägerei in Bus in Augsburg: Busfahrer verständigte Leitstelle

Es mag wohl so sein, dass eine Gruppe der Syrer bereits im Bus saß. Womöglich gehörten diese Flüchtlinge zu denjenigen Personen, die während der Bombenentschärfung ihre Wohnung verlassen mussten.

Der Busfahrer verständigte die Leitstelle über die tätliche Auseinandersetzung. Es erging ein Notruf an Polizei und Rettungsdienste. Da wegen der Bombenentschärfung, die zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen war, immer noch sehr viele Polizeibeamte im Stadtgebiet im Einsatz waren, fuhren schnell mehrere Fahrzeuge in Richtung des Busses. An der Haltestelle Barfüßerbrücke stoppte der Fahrer, die Kontrahenten setzten ihre Auseinandersetzung draußen fort. Die Polizei war zügig am Ort des Geschehens und nahm die Personalien auf.

Um mehr über die Attacke im Bus zu erfahren, sucht die Polizei unabhängig vom Video Zeugen, die etwas von der Tat mitbekommen haben. Hinweise sind unter der Telefonnummer 0821/3232110 möglich.