Bombenfund Wie die Sprengmeister die Bombenentschärfung erlebten

Drei Männer haben die 1,8-Tonnen-Fliegerbombe in Augsburg entschärft. Einer von ihnen berichtet jetzt vom Einsatz, bei dem es für die Sprengmeister um Leben und Tod ging. Von Jörg Heinzle und Stefan Krog

Es ist ein einsamer Job – und die ganze Stadt drückt den Männern die Daumen. Es ist 15 Uhr am Sonntag, als Martin Radons, Christian Scheibinger und Roger Flakowski mit der heißen Phase ihrer Arbeit an der 1,8-Tonnen-Bombe beginnen. Die drei Männer sind im Umkreis von 1,5 Kilometern die einzigen, die sich noch hier aufhalten dürfen.

Sie lassen sich jetzt von niemandem mehr stören. Es ist eine Arbeit, bei der es für sie um Leben und Tod geht. Ein Fehler kann furchtbare Folgen haben. Die Bombe hat eine enorme Sprengkraft. Im näheren Umkreis würden die Häuser niedergerissen, in der ganzen Innenstadt könnte die starke Druckwelle Dächer abdecken und Fensterscheiben zerstören.

Die Augsburger Bombe hat für Martin Radons und seine beiden Kollegen dieses Jahr das Weihnachtsfest bestimmt. Der Sprengmeister war schon den ganzen Heiligabend in Augsburg, um die Entschärfung vorzubereiten, am Abend ist er dann nach Hause zu seiner Familie gefahren. Viel hatte er nicht vom Weihnachtsfest daheim. „Eine Stunde mit am Tisch gesessen, dann ab ins Bett“, erzählt er.

Auf den Sprengmeistern lastete enormer Druck

Als sie am Sonntagnachmittag grünes Licht bekommen für die Entschärfung, beginnen die Sprengmeister damit, vorsichtig die Muttern der drei Zünder zu lösen. In den Tagen zuvor haben sie die stark verrosteten Gewinde jeden Tag mit einem Schmiermittel präpariert, damit sich die Muttern leichter lösen lassen. Die Bombe lag auf dem Grundstück nahe dem Jakobertor relativ nahe an der Oberfläche. Deshalb drang viel Wasser zu ihr durch und sie ist in einem denkbar schlechten Zustand.

Allein das Lösen der Muttern ist schon nicht einfach: Weil sich die Gewinde beim Aufschlag der Bombe verzogen haben, ist Fingerspitzengefühl gefragt. Andreas Heil, der Geschäftsführer der Kampfmittelräumfirma, beschreibt es so: „Wer schon an einem alten Auto rumgeschraubt hat, der weiß: Wenn ein Gewinde verbogen ist, dann will es nicht so, wie man selbst will.“ Als das geschafft ist, müssen die Zünder vorsichtig ausgebaut werden.

Wie die Männer mit diesem enormen Druck umgehen? Martin Radons macht darum nicht viel Aufhebens. „Man geht einfach mit Sachlichkeit und ohne Aufregung an die Sache ran und versucht, seine Aufgabe zu erledigen“, sagt er. Tatsächlich müssen die Männer, die an der Bombe arbeiten, psychisch absolut stabil sein. Das wird auch immer wieder getestet. Der Job des Sprengmeisters ist kein Lehrberuf. Man benötigt aber eine langwierige Ausbildung, viele Fortbildungen – und eine Menge Erfahrung.

Wobei die Augsburger Bombe auch für ihn und seine Kollegen trotzdem etwas Besonderes war. Alleine wegen ihrer Größe. Dreieinhalb Stunden waren die Männer mit der Entschärfung beschäftigt und schon seit dem Morgen an der Fundstelle unterwegs – doch als es an den schwierigen Part mit den Zündern ging, hatte trotzdem keiner kalte Hände. „Von uns hat keiner gefroren. Das macht wohl das Adrenalin.“

Augsburger feiern Sprengmeister als Helden

Als die drei Zünder weg sind von der Bombe, muss noch kontrolliert werden, ob es einen weiteren Zünder gibt. Das, immerhin, ist nicht der Fall. Das Team meldet dem Krisenstab, dass die Gefahr gebannt ist. Dort bricht Jubel aus. Die Polizei öffnet gegen 19 Uhr die Straßensperren, die Menschen kehren erleichtert zurück in ihre Wohnungen.

Oberbürgermeister Kurt Gribl kommt an die Fundstelle und schüttelt den Männern die Hand. Sie sind jetzt die Helden des Tages. In den sozialen Netzwerken werden sie mit Lob überschüttet. Tausende danken ihnen für ihre Arbeit. Die drei Männer posieren am Fundort noch für ein paar Fotos – dann wollen sie schnell weg. Ein Bier trinken, meint einer. Endlich nach Haus, ein anderer von ihnen.

Martin Radons wollte eigentlich jetzt in den Urlaub fahren. Doch so schnell kann er nicht abschalten. Er hat den Urlaub abgesagt: „Ich will das erst mal sacken lassen.“ Vor der Entschärfung hat der Sprengmeister sogar ein Gedicht über die „Augsburger Weihnachtsbombe“ geschrieben. Er hat es dabei – auf einem DIN-A4-Blatt in einer Klarsichtfolie. Darin heißt es: „Es knallt nicht, raucht nicht, macht nicht bumm, dann endlich die Erleichterung. Vorbei ist nun die kurze Not, die Bombe aber, sie ist tot.“

