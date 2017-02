2017-02-08 06:00:00.0

Augsburg Wie die Stadt bezahlbare Wohnungen verliert

Serap Özer und Michael Platzer leben in einem Mietshaus in Oberhausen. Sie sind zufrieden, die Miete ist günstig. Doch der Eigentümer plant jetzt ein Hostel. Von Jörg Heinzle

Das Haus ist kein schicker Neubau, das Viertel hat in Augsburg auch nicht den allerbesten Ruf. Doch Serap Özer und Michael Platzer leben gerne hier. Sie haben sich ihre Drei-Zimmer-Wohnung in einem Mietshaus der Ulmer Straße in Oberhausen gemütlich eingerichtet. Michael Platzer ist selbstständig. Die Wohnung ist groß genug, dass er ein Arbeitszimmer einrichten konnte. Serap Özer, Studentin der Archäologie in München, ist zu Fuß in wenigen Minuten am Oberhauser Bahnhof. Ideal zum Pendeln. Dafür zahlen sie rund 500 Euro im Monat – warm. Aber schon bald soll es die günstige Wohnung nicht mehr geben.

Seit längerer Zeit krank

Rund ein Dutzend Wohnungen befinden sich in dem Gebäude und in einem direkt angrenzenden Haus. Die Bewohner sind froh über die bezahlbare Miete. Eine Familie mit zwei kleinen Kindern gehört dazu. Der Vater ist seit längerer Zeit krank, das Geld reicht gerade so. Auch diese Familie muss sich jetzt nach etwas Neuem umschauen. Einige Mieter sind schon weg, in den nächsten Monaten sollen aus raus. So will es der Besitzer, die Münchner Firma Bavaria Vermögens-Consulting und Verwaltungs GmbH.

Seit die Firma das Haus vor einigen Jahren gekauft hat, sei das Verhältnis zwischen Mietern und Besitzern immer schlechter geworden, sagen Serap Özer und Michael Platzer. Der Eigentümer kümmere sich nicht, beklagen sie. Als im Winter die Heizung ausfiel, seien sie zehn Tage im Kalten gesessen, ehe sie repariert wurde. Sie mussten sich mit Heizlüftern behelfen. Auch bei anderen Problemen, etwa einem Wasserschaden im Keller, sei es schwierig gewesen, den Eigentümer oder die Hausverwaltung überhaupt zu erreichen. Zuletzt platzte vorige Woche in einer Wohnung, die schon länger leer steht, ein Rohr. Nachbarn riefen die Polizei, weil der Hausmeister nicht ans Telefon ging. Die Beamten öffneten die Tür, die Fenster in der Wohnung standen trotz kalter Temperaturen offen.

„Man will uns loswerden“

„Wir hatten schon länger den Verdacht, dass man uns loswerden will“, sagt Serap Özer. Inzwischen ist das Fakt. Der Chef des Immobilienunternehmens hat von der Stadt die Genehmigung für einen Umbau erhalten. Anstelle von Wohnungen plant er ein Hostel und eine Jugendherberge mit jeweils rund 70 Betten. Im Frühjahr, so steht es im Bauantrag, sollen die Arbeiten beginnen. Die Kündigungen an die Mieter sind längst verschickt.

Für die Bewohner ist nahezu unmöglich, etwas Vergleichbares zu finden. Der Markt für günstigen Wohnraum ist leer gefegt. Serap Özer und Michael Platzer haben schon viele Angebote angeschaut. „Wir müssten fast das Doppelte bezahlen“, sagt Serap Özer. „Wenn wir die Wohnung überhaupt bekommen.“ Denn die Nachfrage ist enorm. Ein Vermieter erzählte ihr am Telefon, es hätten sich für die von ihm angebotene Wohnung in kurzer Zeit rund 80 Interessenten gemeldet. Weitere Anfragen notiere er sich deshalb gar nicht mehr, sagte der Mann.

Mieterverein fordert Regeln

Der Fall aus der Ulmer Straße sei ein typisches Beispiel dafür, wie bezahlbarer Wohnraum verloren gehe, sagt Thomas Weiand, der Vorsitzende des Mietervereins Augsburg. In der Regel gehe es Eigentümern darum, mit einer neuen Nutzung eine höhere Rendite erzielen. Hochwertige Studentenapartmens oder ein Hostel würden eben mehr abwerfen als ein bestehende Wohnungen in einem Altbau. Weiand nennt auch Fälle, in denen Wohnungsbesitzer lieber an Arbeiter aus Osteuropa vermieten. Der Mieterverein fordert deshalb von der Stadt, die „Zweckentfremdung von Wohnraum“ künftig mit Hilfe einer Verordnung einzuschränken. Möglich ist das in Bayern seit dem Jahr 2007. Wer trotz einer solchen Verordnung aus Wohnraum etwa Gewerbeflächen machen will, muss sich das dann vorher genehmigen lassen.

Die Mieter sind enttäuscht

Ohne eine solche Satzung habe die Stadt gar keine andere Wahl, als ein Projekt wie in der Ulmer Straße zu genehmigen, sagt Thomas Weiand. Das erfuhren auch Serap Özer und Michael Platzer erfahren, als sie sich an Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) wandten. Die Stadt habe leider „keinen Ermessensspielraum“, schrieb Gribl zurück. Die Antwort enttäuschte die Mieter. Serap Özer sagt: „Herr Gribl sagt doch immer wieder, wie wichtig bezahlbarer Wohnraum ist.“

Die Mieter wollen noch nicht aufgeben. Serap Özer und Michael Platzer haben sich beim Mieterverein informiert und meinen, dass ihre Kündigung gar nicht wirksam ist. Als Begründung werde in den Kündigung eine „komplette Sanierung“ angegeben. Doch sie haben Zweifel, ob wirklich eine komplette Sanierung geplant ist. Denn die Betriebe im Erdgeschoss, eine Lokal und ein Friseursalon, dürfen angeblich auch während und nach dem Umbau bleiben. Der Eigentümer will seine Plänen offenbar nicht erklären. Mehrere Anfragen unserer Zeitung lies er unbeantwortet.