Augsburg Wie in Augsburg am Vatertag gefeiert wird

Hamburger Fischmarkt, Bierfestival im Settele-Gasthaus, Streetfood-Markt und ein Gottesdienst unter freiem Himmel: Am Donnerstag war in der Stadt viel geboten. Von Jan Kandzora

Sie brüllen. Und warum auch nicht? Das Wort „Marktschreier“ muss ja schließlich irgendwo her kommen, und die Marktschreier vom Hamburger Fischmarkt werden ihrem Namen gerecht. Der Verkäufer von „Aal-Hinnerk“ zum Beispiel. Einer, der sein Handwerk versteht. Der Bananen-Fred nebenan zeigt, was Sache ist. Zu dem sollen die Leute nicht, findet Aal-Hinnerk. Den hätten schon seine Eltern nicht gewollt, der sei sicher kein Wunschkind gewesen. „Nicht zu dem“, brüllt er also, und wählt weitere Formulierungen zu Bananen-Fred, die nah an einer Beleidigung sind. Aber das gehört dazu. Die Veranstaltung zieht durch die deutschen Städte, die Sprüche sind Teil der Show.

Die kommt gut an; das Plärrer-Gelände ist am Donnerstag voller Besucher. Bananen-Fred hat gerade keine Lust auf Widerrede. Trocken preist er seine Waren an: Obst. „Nektarinen, Pfirsiche, Aprikosen“, murmelt er ins Mikro. Macht nichts. Die Leute kaufen es ihm trotzdem ab, vielleicht ja gerade, weil Aal-Hinnerk sich so ins Zeug legt, ihn madig zu machen. Glaubt man dem Verkäufer von „Wattwurm – dat Original“, ist Bananen-Fred der Einzige, der wirklich aus Hamburg kommt. Vielleicht liegt’s auch daran.

Gemütlich geht’s am Vormittag beim Bierfestival im Gasthaus Settele in Haunstetten zu. Die Atmosphäre ist familiär, man kennt sich, eine Blaskapelle spielt, die Bänke sind gefüllt. Peter Remitschka trifft sich hier mit Freunden. Darum gehe es auch, sagt er, als gerade Weißwürste und Brezen auf seinen Tisch kommen. Bekannte treffen, quatschen. „Als Haunstetter geht man hier hin.“ Viele Familien samt Kindern sind da. Auch für die Kleinen ist was geboten: Es gibt ein Areal mit einer Rutsche, einem Tunnel, Brettspielen. Einer der Gründe, warum auch Anja Glaß mit ihrem zweijährigen Sohn Valentin gerne hier ist. Gäbe es nur Blasmusik, wäre es für den Kleinen vielleicht schneller langweilig, sagt sie. So passe alles wunderbar.

Beim Streetfood-Markt in Göggingen geht’s zur Mittagszeit los. Die ersten Besucher sind da, müssen aber kurz warten. Taschenkontrolle. Ein junger Mann ist gerade reingekommen und macht auf dem noch nahezu leeren Gelände schon mal das erste Selfie. Man weiß ja nie. Derweil laufen noch die letzten Vorbereitungen. Elias Bachmeir rührt zu der Zeit an seinem Stand Schokolade in einem Topf um. „Icebananas“ heißt der Stand, es gibt gefrorene Früchte mit Schokoglasur und Streuseln. Das ist beliebt.

Abends, berichtet Bachmeirs Kollege Reinhard Fuß, habe sich die Schlange der Wartenden bei den vergangenen Streetfood-Märkten zum Teil bis zur Mitte des Geländes hingezogen. Es ist zugleich ein Kritikpunkt, den Besucher der Veranstaltung in der Vergangenheit hatten: die lange Wartezeit an den Ständen. Wer aber um die Mittagszeit da ist, muss nicht warten. Wie Michael Tillig, der das Fest mit seiner Frau Stefanie und Tochter Mira besucht. Jedes Jahr kommen sie hierher, berichten sie. Ihnen gefällt, dass es stets Neues gibt, außergewöhnliche Sachen. Das Preisniveau sei nicht niedrig, sagt Michael Tillig, aber in der Summe sei das Angebot super. Für lau wird man hier allerdings eher nicht satt. Burger gibt es für 8,90 Euro, Tortillas für 7 Euro, die Früchte von „Icebananas“ für 5 Euro. Die Besucher hält das nicht ab; abends ist der Platz voll.

Eine Premiere gibt es am Vormittag im Riegele-Biergarten: Erstmals versammeln sich hier 250 Gläubige zum Freiluftgottesdienst von St. Moritz zu Christi Himmelfahrt. Pfarrer Helmut Haug betont in seiner Predigt:„Uns Christen ist die Vielfalt ins Stammbuch geschrieben.“ Denen, die Angst vor Vielfalt hätten, spricht er zu, sie als Christen müssten wieder lernen, Gesandte zu sein. Vor dem Biergartentor stehen wartende Gäste, die mit ihren Bollerwagen zur Vatertagsaktion des Biergartens gekommen sind – unter ihnen auch eine achtköpfige Gruppe mit einer ganzen fahrbaren Bar auf einer Lastenhandkarre. Die Gruppe freut sich auf das ausgelobte Freibier für Bollerwagenpiloten. „Der heutige Tag ist fast zweigeteilt“, sagt Geschäftsführer Philipp Schaffer von den Riegele-Wirtshäusern. Vormittags kommen die Gottesdienstbesucher, nachmittags die Vatertagstouristen. (mit zoe)

