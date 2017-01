2017-01-19 10:27:00.0

Augsburg Wie lässt sich die Demokratie beleben?

Wo nur noch wenige wählen gehen, steckt die Demokratie in der Krise. In Augsburg diskutieren Politiker und Nicht-Politiker kontrovers über Auswege. Von Stefanie Schoene

Wenn im Viertel Links der Wertach im März 2014 nur 16 Prozent der Menschen ihr Recht zu wählen nutzten, im wohlhabenden Spickel aber 41 Prozent – spiegelt der Stadtrat dann noch Stadtgesellschaft wider? Warum lässt das Interesse an der Demokratie nach und ist sie noch repräsentativ oder nur noch eine Eliteveranstaltung? Diese Fragen treiben vor allem politisch Aktive um.

Für mehr Tuchfühlung zwischen Bürgern und ihren Vertretern sorgte eine Diskussionsveranstaltung der SPD zum Thema „Demokratie – ein Auslaufmodell?“ Der Andrang in der Stadtbücherei zeigte: Der Diskussionsbedarf ist groß, etwa 150 Interessierte waren der Einladung gefolgt. Zur lokalen Verstärkung hatten die Augsburger Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr und ihr Kollege Lars Castellucci, Sprecher der AG Demokratie der SPD-Bundestagsfraktion, die Augsburger Stadträtin Anna Rasehorn, 23 (SPD), die Stadtschülervertreterin Augsburg und Landesschülersprecherin Bayern, Acelya Aktas, 17, sowie die Vorsitzende des Jugendrates Friedberg, Claudia Ecker, 20, eingeladen.

Junge Menschen zeigen Interesse

Übereinstimmend berichten die drei jungen Frauen, dass politisches Interesse in ihrer Generation durchaus verbreitet ist. Bei Ecker löste eine Hilary-Clinton-Biografie das Engagement aus, Aktas ließ sich vom Vorbild ihrer Mutter inspirieren, und Rasehorn verspürte allgemein das Bedürfnis, die Welt zu verändern. Während der Flüchtlingskrise begannen auch viele ihrer Freunde, sich zu engagieren.

Während die jungen Frauen eine angebliche Politikmüdigkeit ihrer Altersgruppe abstritten, brach sich im überwiegend älteren Publikum der Unmut über die Parteienvertreter Bahn. „Die da oben“, insbesondere auch die Politiker der SPD, hätten Bodenhaftung und Kontakt zu Niedriglöhnern, Leiharbeitern und Minijobbern verloren.

Einzelne Maßnahmen wie die diesjährige Kindergelderhöhung um zwei Euro seien ein Hohn, hieß es. Deutlich zeigte sich im Gespräch die Distanz zwischen den Bürgern und den beiden Berufspolitikern auf dem Podium auch im Tonfall. Selbst falsche Tatsachenbehauptungen aus dem Publikum ernteten Applaus. Besonnene Stimmen, die das Funktionieren der Demokratie in Deutschland lobten, waren in der Minderheit.

Helfen Volksabstimmungen?

Hochschullehrer Lars Castellucci akzeptiert, dass Menschen finden: „Ich komme in der Politik nicht vor. Warum sollte ich wählen?“ Er sagt: „Aus ihrer Sicht haben sie recht. Sie haben den Bezug verloren. Früher sprach man mit dem Arzt, dem Physiotherapeuten oder bei anderen Begegnungen über politische Dinge“, erklärt der Politologe. Heute nicht mehr. Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild könnten die Entfremdung bremsen. Abstimmungen auf Bundesebene zu Themen, die den Bürgern unter den Nägeln brennen, wären ein Mittel, mehr Menschen zu erreichen, davon ist er überzeugt.

Konkreteres haben die drei jungen Politikerinnen in Arbeit: Aktas kämpft für ein kostenfreies Schülerticket, Rasehorn will einen Jugendrat nach Friedberger Vorbild in Augsburg, und Ecker tüftelt mit Kolleginnen und Kollegen an einem Kulturentwicklungskonzept für junge Friedberger.