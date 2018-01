2018-01-11 06:32:00.0

Augsburg in Zahlen Wie viele Ärzte, Busse oder Zootiere gibt es in Augsburg?

Augsburg in Zahlen: Das Statistische Jahrbuch offenbart etliche interessante Fakten über die Stadt - zum Beispiel wie viele Brände oder Frosttage es gibt. Von Michael Hörmann

Wir schreiben das Jahr 2018. Was im Jahr 2017 passierte, wird derzeit sicherlich von vielen Augsburgern noch verarbeitet. Auch die Stadt Augsburg liefert da belastbares Zahlenmaterial. Dafür gibt es das statistische Jahrbuch, das für 2017 aktuell zusammengestellt wird. Bis es soweit ist, liefern die Zahlen aus der Ausgabe von 2016 zahlreiche Informationen - die wiederum auf Material aus 2015 zurückgreifen. Auf annähernd 200 Seiten wird preisgegeben, was über die Stadt und ihre Bewohner wissenswert scheint. Ein Überblick:

Arzt Augsburg bekommt eine Universitätsklinik, Mediziner gibt es bereits sehr viele. In der Summe sind es 634 Ärzte, davon 220 Hausärzte und 414 Fachärzte. Zahnmediziner sind es 279.

Brände Wenn die Augsburger Feuerwehr ausrückt, muss es nicht immer ein Ernstfall sein. Allein 700 Fehlalarme waren es. Andererseits: Es gab in Augsburg drei Großbrände. Die Feuerwehr listet zudem 43 Mittelbrände und 230 Kleinbrände auf.

Christen Die Auswahl bei diesem Buchstaben fällt leicht, da im Stichwortregister des Jahrbuchs ohnehin unter C nur das Wort Christen auftaucht. In Augsburg lebten Ende 2015 – das ist das Bezugsjahr des aktuell gültigen Jahrbuchs – exakt 118.616 Katholiken und 43.431 Protestanten. Die Zahl ist in beiden großen Glaubensrichtungen rückläufig.

Diebstähle Aufgeführt werden 6785 Diebstähle. Was dabei ins Auge sticht: In der Fahrradstadt Augsburg wurden bereits im Jahr 2015 mehr als 1330 Räder entwendet, die Tendenz ist stark steigend.

Eheschließungen Das Standesamt registrierte 1472 neue Ehen. Im Vergleich von zehn Jahren ist dies der höchste Stand. 2008 waren es 1094 Eheschließungen.

Frosttage Bei derzeit doch eher milden Wintertagen darf der Blick gern zurück auf Wind und Wetter mit warmer Kleidung gehen. 2015 waren es 113 Frosttage. Ein Frosttag ist ein Tag, an dem das Tagesminimum unter null Grad liegt. Das langjährige Mittel steht bei 101 Tagen.

Gymnasien Augsburg ist ein Bildungsstandort. Zehn Schulen dieser Form sind es in Augsburg, davon fünf staatliche, zwei kommunale und drei private.

Höchstes Bauwerk Augsburg wächst, bald dürfte die Marke von 300.000 Einwohnern übersprungen sein. Der Blick geht an anderer Stelle bereits nach oben: Die Statistik führt hier den Hotelturm mit seinen 117,5 Metern als höchstes Bauwerk in Augsburg auf. Das zweithöchste ist der Kirchturm von St. Ulrich und Afra mit 93 Metern.

Insolvenzen Augsburg gilt nicht als reichste Stadt – im Gegenteil. An anderer Stelle zeigt sich dies auch schon mal: 519 Insolvenzen (privat und Firmen) waren es 2015. Davon wurden 483 eröffnet. Mangels Masse wurden 33 abgelehnt. Bei dreien wurde ein Schuldenbereinigungsplan angenommen. Im Zehn-Jahres-Vergleich sind 519 Insolvenzen allerdings der niedrigste Wert. 2007 waren es im Stadtgebiet gar 732.

Josefinum Augsburg hat nicht nur das Klinikum. Das Josefinum-Krankenhaus in Oberhausen hatte 2015 eine Bettenauslastung von 73,3 Prozent. Zum Vergleich: Vincentinum (70,8), Hessingklinik (56,3) und Diakonissenhaus (75,7).

Klärwerk Allein die Kanallänge im Stadtgebiet beträgt 659 Kilometer. Die Einwohnerzahl steigt von Jahr zu Jahr. Das Kanalnetz passt sich an. Im Jahr 2005 waren es nur 600 Kilometer.

Lufttemperatur Der Jahresmittelwert für 2015 lag bei 9,8 Grad. Wärmster Monat war der Juli mit einem Mittelwert von 20,8 Grad.

Museumsbesucher Mehr als 1,5 Millionen Besucher wurden registriert. In dieser Zahl der Statistiker sind auch Besucher der Gärten (zum Beispiel im Schaezlerpalais) und Gedenkstätten aufgeführt.

Niederschlag Es gab 154 Tage mit Niederschlag. Der Januar steht hier mit 20 Tagen vorne, der August hatte nur sieben Niederschlagstage.

Omnibusse 344 Busse stehen in der Statistik. Zwölf weniger als 2014.

Puppenkiste Da freut sich der Kasperl: fast 88.300 Besucher zu den 412 Aufführungen. Die Platzauslastung lag bei 96,5 Prozent.

Rentenbezieher Augsburg ist die zweitälteste Stadt in Deutschland. Nur Trier ist älter. Das nun wiederum hat wenig Einfluss auf das Rentenalter. Im Jahr 2015 waren es in Augsburg etwas mehr als 53.000 Personen, davon 31400 Frauen. Die durchschnittliche Altersrente wird mit 828 Euro angegeben.

Sportvereine Die Statistik führt 150 Sportvereine auf, die in der Summe knapp 70.000 Mitglieder haben. Fast zwei Drittel sind Männer. Früh übt sich, wer ein großer Sportler werden möchte. 4534 Kinder unter sechs Jahren sind Mitglied in den Sportvereinen.

Tiefster Punkt 444 Meter über dem Meeresspiegel liegt der Lechaustritt an der Stadtgrenze Richtung Gersthofen. Höchster Punkt ist im Übrigen der Spitalwald in Bergheim auf 562 Metern.

Unfälle Es gab 1476 Unfälle mit Toten und Verletzten. Fünf Personen kamen dabei auf Augsburgs Straßen ums Leben.

Vornamen Von den Kindern, die 2015 geboren wurden, hatten 14 mehr als drei Vornamen. Die beliebtesten waren Marie (129 Mal) und Maximilian (100).

Winterdienst 74 Mal rückten die städtischen Fahrzeuge aus. Mehr als 2500 Tonnen Salz wurden benötigt, um für die Verkehrssicherheit zu sorgen.

Zoo Die Statistiker zählten für 2015 insgesamt 242 Tierarten im Augsburger Zoo. In der Summe waren es 1210 Tiere. Mehr als die Hälfte davon sind Käfer, Spinnen und ähnliche wirbellose Tiere.

QXY Die Statistiker der Stadt haben für diese drei Anfangsbuchstaben keine Informationen, die im Stichwortverzeichnis auftauchen. Mal sehen, was das neue Jahrbuch bringt. Es soll im Frühjahr erscheinen.