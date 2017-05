2017-05-28 12:34:00.0

Region Augsburg Wiederbelebung auf Tennisplatz: Das sagt der 16-jährige Retter

Als ein Zuschauer auf dem Tennisplatz zusammenbrach, zögerte der 16-jährige Marcel Eschwe aus Neusäß nicht lange. Woher wusste er, was zu tun war? Von Marcus Bürzle

Er hatte gerade sein Tennisspiel auf der Anlage des TC Rot-Weiß Gersthofen beendet, als Marcel Eschwe die Aufregung mitbekam. Viele Menschen liefen zu einer Stelle, einige sagten, „da ist jemand umgekippt“. Der 16-Jährige ging auch hin und sah einen Mann am Boden liegen. Er zögert nicht lange, sondern handelte.

In einer Pressemitteilung schrieb die Berufsfeuerwehr Augsburg wenig später: „Jugendlicher reanimiert Mann nach Herz-Kreislauf-Stillstand“. Sie lobt den Einsatz des 16-Jährigen, der dem 50 Jahre alten Mann, der als Zuschauer auf der Anlage war, das Leben gerettet habe. Einige Stunden nach dem Vorfall erzählte Marcel Eschwe, was er auf dem Tennisplatz gemacht hatte. Er zögerte nicht, als er beim Patienten ankam, sondern prüfte den Puls. Gemeinsam mit einem zweiten Helfer, den er nicht kannte, begann er Wiederbelebungsmaßnahmen. „Der andere Helfer machte eine Herzdruckmassage, ich übernahm die Beatmung“, erinnert sich Marcel Eschwe, der in Neusäß lebt. Schließlich brachte jemand einen Defibrillator. Der junge Mann platzierte die Elektroden, das Gerät empfahl per Stimme, einen Elektroschock abzugeben. Wieder zögerte er nicht und drückte auf den Knopf. Nach dem Stromstoß beatmete er den Mann weiter. Der Defibrillator empfahl weitere Elektroschocks. Gemeinsam versuchten die beiden Helfer „den Mann bei uns zu behalten“ bis der Notarzt schließlich eintraf und übernahm. Aus Sicht der Berufsfeuerwehr haben der junge Mann und sein Helfer alles richtig gemacht.

ANZEIGE

Besser helfen, als nichts tun

Pressesprecher Andreas Kohnle sagt: „Bei einem Herz-Kreislaufstillstand zählt jede Sekunde. Als Faustformel gilt: Pro Minute, in der er unbehandelt bleibt, sinkt die Überlebenschance um zehn Prozent.“ Mit einer Herzdruckmassage und einer Beatmung könne aber jeder helfen. „Dabei kann fast nichts falsch gemacht werden“, so Kohnle. Daran erinnert sich auch Marcel Eschwe: „Ich dachte mir, es ist besser zu helfen, als nichts zu tun.“ Aber woher wusste er, was zu tun ist? „Meine Mutter ist Ärztin“, sagt der 16-jährige Schüler. Er interessiert sich für Medizin und wusste, wie man einen Patienten beatmet und er wusste, wie die stabile Seitenlage funktioniert. Und er traute sich, auf den Knopf zu drücken, der den lebensrettenden Stromstoß am Defibrillator auslöst.

Diese Geräte gibt es an immer mehr Orten in der Region. Sie funktionieren laut Berufsfeuerwehr automatisch – „es kann bei den Geräten ebenfalls nichts falsch gemacht werden“, sagt Andreas Kohnle. Der „Defi“ werte den Herzrhythmus aus und gebe nur dann einen Stromstoß frei, wenn es sinnvoll ist. Dabei gebe eine Computerstimme einfache und genaue Anweisungen. Um sich für den Notfall zu rüsten, empfehlen die Retter Erste-Hilfe-Kurse, die viele Organisationen anbieten. Und Kohnle sagt: „Im Ernstfall sind Berührungsängste fehl am Platz, denn unbehandelt führt ein Herzstillstand mit Sicherheit zum Tod“.

Berufswunsch: Mediziner

Die Medizin wird Marcel Eschwe weiter begleiten. Wenn der Zehntklässler sein Abitur in der Tasche hat, will er wie seine Mutter auch Medizin studieren.