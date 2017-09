2017-09-26 16:44:00.0

Gastronomie Wiedereröffnung des Odeon verzögert sich um ein Jahr

Drei bekannte Augsburger übernehmen das Traditionslokal in der Volkhartstraße Von Miriam Zissler

Das Odeon hat nicht nur einen neuen Pächter – um das Traditionslokal in der Volkhartstraße wird sich künftig gleich ein Trio von bekannten Augsburger Gastronomen kümmern: Benjamin Mitschele, der sich mit seinen Kreationen in seinem Lokal „Alte Liebe“ in der Ludwigstraße einen Namen gemacht hat, ist mit im Boot. Daneben gehört Sebastian Hrabak, Inhaber der „Schwarzen Kiste“, zu den neuen Pächtern. Christoph Steinle, der den Club „Bungalow“ in der Gögginger Straße (ehemals Kerosin) betreibt und gemeinsam mit einem Geschäftspartner den „August Gin“ auf den Markt gebracht hat, wird ebenfalls mit von der Partie sein. Gemeinsam mit Hauseigentümer Leopold Schwarz von der Brauerei Schwarzbräu aus Zusmarshausen werden sie Details zu ihrem Konzept erläutern. Das allerdings erst nächstes Jahr.

Die Fassade wurde gestrichen

ANZEIGE

Sowohl Eigentümer als auch die Pächter waren von einem Neustart in diesem Herbst ausgegangen. Nachdem die Brasserie Odeon nach 33 Jahren im Juni 2016 schloss, wurden umfangreiche Renovierungsarbeiten angegangen. „Das Haus wurde im Jahr 2000 und 2001 grundlegend renoviert. Das Odeon erhielt damals neue Toiletten. Der Gastraum und die Küche waren allerdings von den Arbeiten nicht betroffen, da der Restaurantbetrieb weiterlief“, so Leopold Schwarz. Die Renovierung des Gastraums und der Küche wurde nun nachgeholt. Außerdem wurde auch die Fassade frisch gestrichen: der graue Anstrich wurde durch einen Gelbton ersetzt. „Seither leuchtet das Haus freundlich und hell“, sagt der Eigentümer begeistert. Weniger begeistert ist Leopold Schwarz über weitreichende Verzögerung.

„Leider haben sich bei den Arbeiten im Erdgeschoss und Keller einige unerwartete Probleme ergeben, die die ursprüngliche für den Spätherbst geplante Eröffnung markant verzögern.“ Durch diese bautechnischen Probleme werde sich die Eröffnung der neuen Gastronomie voraussichtlich um ein Jahr verschieben. „Denn neben den zusätzlichen Arbeiten muss nun auch die Wasserversorgung des Hauses erneuert werden“, sagt Schwarz.