Wo Studenten zum Feiern hingehen

Manche mögen’s unkompliziert, manche eher gehoben. Wer in Augsburg ausgehen möchte, hat eine gute Auswahl an Kneipen und Cafés. Sieben Tipps von Leuten, die es ausprobiert haben Von Alexander Rupflin

Im Mo-Club kann man zu den Songs noch mitsingen, im Hallo Werner gibt es Elektroklänge zu hören. Klubs und Kneipen gibt es in Augsburg ja doch einige – vielleicht mehr, als mancher meint. Jede Szene hat hier ihre Stammläden, und was gerade angesagt ist, ändert sich ständig. Wer da durchblicken will, vor allem wenn er neu in der Stadt ist, der fragt am besten die, die es wissen müssen: Die Augsburger Studenten geben auf dieser Seite Tipps, was ihrer Meinung nach die beste Location der Stadt ist.

Tipp 1: Wenn man mal über die Stränge schlagen möchte

„Die beste Bar in Augsburg ist für mich eindeutig das Peaches. Hier kann man abends gemütlich draußen sitzen, zentral in der Maximilianstraße, was vor allem im Sommer super ist, und sich einen der Cocktail-Eimer gönnen. Klar kann es da auch zum Absturz kommen. Soll schon vorkommen. Aber die Preise laden halt auch dazu ein.

Markus Tienel, 26, Geographie-Student, empfiehlt das Peaches in der Maximilianstraße 73.

Tipp 2: Wenn man zum Drink auch ein Essen möchte

„Wer vorglühen will, der geht am besten beim Enchilada vorbei. Die haben geile Drinks, finde ich, sind nicht zu teuer und dazu bekommt man dort auch noch was zu essen. Und das ist sehr wichtig! Außerdem ist die Stimmung dort immer entspannt und es eskaliert nicht. Wer einfach gemütlich was trinken will, ist hier genau richtig.“

Johanna Niedermayr, 20, studiert in Augsburg Medien und Kommunikation. Sie empfiehlt das Enchilada, Hallstraße 4.

Tipp 3: Wenn man den Abend entspannt beginnen möchte

„Ich setze mich gerne draußen beim Henry’s Coffee hin. Direkt auf dem Rathausplatz. Da sitzt man besonders an Sommerabenden absolut super. Außerdem kommt man überall schnell hin, es ist zentral gelegen. Und wenn du danach noch feiern gehen willst, dann sind auch die meisten Klubs in der Nähe. Es ist einfach die perfekte Bar in Augsburg, um den Feier-Abend zu beginnen.“

Magdalena Bochert, 23, ist Jurastudentin. In ihrer Freizeit geht sie gerne ins Henry’s Coffee, Philippine-Welser-Straße 4.

Tipp 4: Wenn man auch aufs Ambiente Wert legt

„Also ich bin schon in vielen Klubs und Bars hier unterwegs gewesen. Am besten aber finde ich das Pantheon und den KKlub in Augsburg. Das Pantheon liegt im ersten Stock und hat so einen Altbaustyle, den ich cool finde. Der KKlub hat etwas Edles, das sagt mir zu. In Bars geh ich sonst eher selten, das ist eher ein Mädels-Ding.“

Maxim Rud, 21, Student der Betriebswirtschaftslehre, geht gerne in den KKlub, Gögginger Straße 10, und ins Pantheon, Maximilianstraße 67.

Tipp 5: Wenn man es eher familiär mag

„Ich hab es hier in Augsburg diesbezüglich eher schwer. Ich höre gern Goa. Da gibt’s hier nicht wirklich was. Aber gerne geh ich in die Ballonfabrik. Da ist es sehr familiär. Draußen haben sie dort eine Feuerstelle und die entspannte Atmosphäre mag ich einfach. Ansonsten kann ich noch die Soho-Stage empfehlen, da gibt’s immer mal wieder gute Konzerte.“

Martin Neumann, 28, studiert Maschinenbau und geht gerne in die Ballonfabrik, Austraße 27, oder die Soho-Stage, Ludwigstraße 34.

Tipp 6: Wenn man mal mitsingen möchte

„Wenn ich mal weggehe, dann in den Mo-Club. Da läuft eher Mainstream, zum Feiern mag ich das aber am liebsten, da kann man im Gegensatz zu dem ganzen Elektro-Zeug wenigstens mal mitsingen. Außerdem komm’ ich auch meistens umsonst rein. Das ist bei mir schon auch auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Man muss als Studentin ja auch ein bisschen aufs Geld schauen.“

Anna Böhler, 22, Studentin der Erziehungswissenschaften, empfiehlt den Mo-Club, Afrawald 4.

Tipp 7: Wenn man zwischendurch auch zocken will

„Ich geh gern ins Hallo Werner. Die sind eher alternativ und nicht so kommerziell ausgerichtet. Außerdem spricht mich die elektronische Musik an, die dort läuft. Es ist dort einfach anders, unerwartet. Oben gibt es eine Bar. Dort kann man auf einer Couch Mario-Cart auf der N64 zocken und unten kann man zu guter Musik tanzen.“

Michael Butor, 21, studiert Jura und geht gerne ins Hallo Werner, Schrannenstraße 8.

Natürlich gibt es in Augsburg auch zahlreiche weitere Cafés, Kneipen und Restaurants, in die Studenten gerne gehen. Im Thing (Vorderer Lech) zum Beispiel läuft sonntagabends der Tatort, im Annapam (Bäckergasse) trafen sich bereits ganze Generationen von Studenten. Eher locker und links-intellektuell ist das Café Neruda in der Langen Gasse, das Viktor im Bismarckviertel ist ein Ort, an dem man auch gut frühstücken kann. Mehr auch im Hochschulmagazin presstige.