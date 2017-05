2017-05-17 08:26:00.0

Augsburg Wo am Wochenende in Augsburg Hofflohmärkte sind

Stöbern, Plaudern, Kennenlernen: In zahlreichen Vierteln finden Hofflohmärkte statt. Allein am Wochenende gibt es mehrere. Von Helena Schachtschabel

Wer wohnt eigentlich in dem schönen Haus gegenüber mit den Rosen im Garten? Viele Großstadtbürger kennen dieses Phänomen – man kennt seine eigenen Nachbarn nicht. Die Hinterhofflohmärkte wollen dem entgegenwirken. In vielen Augsburger Stadtvierteln laden sie die Bewohner dazu ein, private Dinge in den eigenen Hinterhöfen oder Gärten zu verkaufen und so neue Bekanntschaften in der Nachbarschaft zu machen. In manchen Höfen gibt es Kaffee und Kuchen, anderswo spielt Livemusik, nette Gespräche warten jedoch überall auf die Besucher.

Wo die Hinterhofflohmärkte in diesem Sommer stattfinden, zeigt ein erster Überblick:

ANZEIGE

Bismarckviertel

Der Hinterhofflohmarkt im Bismarckviertel findet am Samstag, 20. Mai, von 10 bis 15 Uhr statt. 77 Höfe haben sich bisher zur Veranstaltung angemeldet. Ein Lageplan der teilnehmenden Höfe und Gärten hängt am Veranstaltungstag im Viertel aus.

Morellstraße

Parallel zum Hinterhofflohmarkt im Bismarckviertel findet auch der Morellstraßen-Flohmarkt statt. Am Samstag, 20. Mai, laden die Höfe und Gärten hier von 10 bis 17 Uhr zum Stöbern und Plaudern ein. Neben Kaffee und Kuchen wird auch Livemusik geboten.

Radauviertel (Göggingen)

In dem Viertel südlich der Wellenburger Straße (nahe der Kirche Heiligster Erlöser) ist am Samstag, 20. Mai, schon zum fünften Mal Hofflohmarkt. Was als Versuch begann, hat sich zum Dauerbrenner entwickelt. Es geht nicht nur ums Kaufen und Verkaufen, sondern vor allem auch um „Kommunikation“, wie Heidi Hauser sagt: „Man redet miteinander.“ In diesem Jahr sind bislang 38 Höfe angemeldet. Von Kindern gemalte Schilder und Luftballons zeigen den Besuchern den Weg.

Beethovenviertel

Der Hofflohmarkt im Beethovenviertel findet am Samstag, 17. Juni, von 9 bis 15 Uhr statt. Bewohner des Viertels, die in ihrem Garten oder Hof verkaufen möchten, können sich noch bis zum 10. Juni per E-Mail an flohmarkt-beethovenviertel@web.de anmelden.

Ulrichsviertel

Der Hof- und Gartenflohmarkt im Ulrichsviertel findet am Samstag, 8. Juli, von 10 bis 15 Uhr statt. Wer hier als Verkäufer teilnehmen möchte und auf dem Flyer mit Wegweiser aufgelistet werden will, kann sich bis zum 21. Juni per E-Mail an die.ulrichsbuerger@salve-regina.eu anmelden.

Hofflohmärkte

Ihr Viertel plant auch einen Hofflohmarkt? Sie können uns Termine gerne unter der Adresse lokales@augsburger-allgemeine.de zukommen lassen.