Augsburg Wo in Augsburg die meisten Passanten unterwegs sind

Ein Institut hat Passanten in der Augsburger Innenstadt gezählt – mit einem überraschenden Ergebnis. Von Michael Hörmann

Der Tag liegt schon wieder ein paar Wochen zurück. Der 6. Mai. Ein Samstag. In Augsburg war’s ein sonniger Tag. Auf dem Stadtmarkt fand ein Sommerfest statt, weshalb der Markt sogar ausnahmsweise erst um 16 statt um 14 Uhr die Tore schloss. Eben jener Samstag spielt jetzt eine Rolle in der Auswertung einer Statistik. Das Unternehmen JJL hat bundesweit für diesen Einkaufstag eine Zählung in belebten Straßen veranlasst. 170 Einkaufsstraßen kamen in die Wertung. Viele große Städte waren dabei. Darunter ist auch Augsburg.

Höher als im Zehn-Jahres-Schnitt

Das Ergebnis der Zählung liegt nun vor: In Augsburg hat die Annastraße am besten abgeschnitten. Mit einem Durchschnittswert von 7155 Passanten pro Stunde liegt die Fußgängerzone im bundesweiten Vergleich auf Platz 20. Durchschnittswert deshalb, da von 13 bis 16 Uhr die Passanten gezählt wurden. Über die Einzelergebnisse anderer Straßen in Augsburg äußert sich das Unternehmen JLL auf Anfrage nicht weiter, da stets die nur die beste Lage Berücksichtigung findet. Die Annastraße stellt zumindest den Spitzenwert für 2017. Eine Interpretation der ermittelten 7155 Passanten pro Stunde ist aber zumindest deshalb gegeben, weil dieser Wert im Vergleich von zehn Jahren sehr hoch einzustufen ist. Denn in den Jahren 2008 bis 2017 steht der Durchschnittswert für die Annastraße bei 5900 Passanten; in diesem Zeitraum lag allerdings auch die Umbauphase

Diese Entwicklung freut Wirtschaftsreferentin Eva Weber, die den Aufwärtstrend der Einkaufsstadt Augsburg bestätigt sieht: „Die Passantenfrequenz war in Augsburg jahrelang im Vergleich mit Städten gleicher Größe auf einem sehr niedrigen Niveau.“ Der Innenstadtumbau zeige Früchte, wie bereits andere Statistiken gezeigt hätten.

Auch die Maxstraße hat zugelegt

Noch gar nicht so lange her ist die Untersuchung des Immobilienunternehmens Engel & Völkers Commercial mit Sitz in Hamburg. Mitarbeiter zählen jedes Jahr ebenfalls in vielen größeren Städten die Frequenz und werten die Daten aus. Eine Stunde zur Mittagszeit wird gezählt. Das Ergebnis für den 1. April 2017 sieht wie folgt aus: 3823 Passanten in der Maximilianstraße, 3386 Passanten in der Annastraße und 3071 Passanten in der Bürgermeister-Fischer-Straße. Im Vergleich zu 2016 fiel auf, dass die Maximilianstraße deutlich an Attraktivität gewonnen hat. Sie legte um 58 Prozent zu. Auch die beiden anderen Straßen meldeten im Jahresvergleich Zuwächse. Die Steigerungsraten sind jedoch geringer.

Zurück zur aktuellen Auswertung: Den Spitzenplatz für den 6. Mai 2017 belegt die Frankfurter Einkaufsstraße Zeil mit 14875 Passanten, gefolgt von der Kaufingerstraße in München mit 14320 Personen. Augsburg steht in der Kategorie der Städte mit 250000 bis 500000 Einwohnern übrigens auf dem fünften Platz.