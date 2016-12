2016-12-21 19:16:00.0

Fliegerbombe in Augsburg "Wohnblockknacker": Die größte Bombe, die bislang gefunden wurde

3,8 Tonnen schwer ist die Fliegerbombe, die nun in Augsburg gefunden worden ist. Der Sprengkörper wurde von den Alliierten als „Wohnblockknacker“ abgeworfen. Von Jörg Heinzle

Die Daten sprechen für sich: Die Bombe wiegt 3,8 Tonnen, in ihr sollen sich rund 1,8 Tonnen Sprengstoff befinden, sie verfügt über drei Zünder. Genaue Angaben zum Typ der am Dienstag gefundenen Bombe machen die Behörden nicht. Auch ein Foto stellen sie nicht zur Verfügung. Die Details sollen am Sonntag bekanntgegeben werden, wenn – worauf alle hoffen – die Fliegerbombe sicher entschärft worden ist.

Über 50.000 Menschen müssen die Augsburger Innenstadt verlassen. Es wird die größte Evakuierungsaktion in der Geschichte der Stadt Augsburg.

Klar ist allerdings: Es ist die größte Weltkriegsbombe, die in Augsburg bislang gefunden worden ist. Das sagte Feuerwehrchef Frank Habermaier am Mittwoch. Deshalb auch der große Aufwand bei der Evakuierung. Experten zufolge ist es eine Bombe, die offenbar eher selten zum Einsatz kam. Es handelt sich demnach wohl um eine sogenannte Luftmine, die von einem Flugzeug der britischen Luftwaffe abgeworfen worden ist.

Diese Bomben sollten am Boden oder knapp darüber explodieren und die Gebäude – vor allem Wohnhäuser – schwer beschädigen. Sie wurden deshalb mitunter auch als „Wohnblockknacker“ bezeichnet. In einer zweiten Angriffswelle wurden dann in der Regel Brandbomben auf die bereits beschädigten Häuser abgeworfen.

Über Augsburg wurden nur sehr wenige Bomben dieser Größenordnung abgeworfen

Der Augsburger Hans Grimminger, der sich seit Langem mit dem Luftkrieg über Augsburg beschäftigt, sagt, es seien nur sehr wenige Bomben dieser Größenordnung über der Stadt Augsburg abgeworfen worden. Ein Grund dafür: Es war ein enormer Aufwand, solche schweren Bomben von Großbritannien aus bis in den Süden Deutschlands zu fliegen.

Wie viele Blindgänger heute noch im Boden in Augsburg lagern, weiß niemand. Es wird davon ausgegangen, dass bis zu 15 Prozent aller abgeworfenen Bomben nicht explodierten. Viele sind nach wie vor gefährlich.

Am häufigsten waren Brandbomben. Doch vor allem die Blindgänger der Sprengbomben gelten als gefährlich. Anfangs ging es vor allem um die Rüstungsbetriebe MAN und Messerschmitt. Dementsprechend ist Haunstetten besonders betroffen. Später wurde dann auch der Bahnhof angegriffen.

1944 war das schlimmste Jahr in Augsburg. In der Nacht auf den 26. Februar wurden Teile der Innenstadt und der Jakobervorstadt zerstört.

Ruinen, Schutt, Tränen: Augsburger Bombennacht... In der "Bombennacht" vom 25./26. Februar 1944 starben in Augsburg über 700 Menschen. Foto: Häußler

Auch mehr als 70 Jahre nach dem Krieg werden mehrmals pro Jahr Blindgänger gefunden. Und das wird wohl auch so bleiben: Die letzten Baulücken, wo bisher kein Gebäude stand, werden geschlossen. Und auch manche Nachkriegsbauten sind inzwischen in einem Alter, in dem sie durch Neubauten mit tieferem Keller ersetzt werden.

