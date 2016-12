2016-12-22 15:50:00.0

Fliegerbombe in Augsburg "Wohnblockknacker" HC 4000: Das ist die Augsburger Fliegerbombe

Die Bombe, die in Augsburg gefunden wurde, wiegt rund 1,8 Tonnen. Der Sprengkörper wurde von den Alliierten als „Wohnblockknacker“ abgeworfen. Von Carolin Hitzigrath, Marcus Bürzle und Jörg Heinzle

Die auf einer Baustelle in Augsburg gefundene Fliegerbombe ist offenbar kleiner, als von der Stadt Augsburg zunächst mitgeteilt. Nach Informationen unserer Redaktion liegt das Gesamtgewicht des Sprengkörpers bei etwa 1,8 Tonnen – das ist deutlich weniger als die von den Behörden zunächst gemeldeten 3,8 Tonnen.

Es handelt sich demnach um eine britische Bombe vom Typ „HC 4000“. Die Bomben wurden auch als „Wohnblockknacker“ bezeichnet. Sie sollten durch ihre Druckwelle vor allem Wohngebäude beschädigen und die Häuser anfällig machen für Angriffe mit Brandbomben. Für die Schutzzone spielt das geringere Gesamtgewicht allerdings keine Rolle, da die Sprengkraft trotzdem enorm ist. Bomben dieser Bauart enthalten bis zu 1,5 Tonnen Sprengstoff. Das sind nur rund 300 Kilo weniger als zunächst angegeben. Ein Stadtsprecher bestätigte inzwischen entsprechende Informationen unserer Zeitung.

Schutzzone hat trotzdem einen Radius von 1,5 Kilometern

Der in Augsburg festgelegte Sperrbereich, der am ersten Weihnachtsfeiertag evakuiert werden soll, hat weiterhin einen Radius von 1,5 Kilometern. Er war bereits auf eine Bombe vom Typ HC 4000 ausgelegt. Vor fünf Jahren wurde in Koblenz eine Bombe dieser Bauart entschärft. Damals lag der Radius sogar bei zwei Kilometern. Allerdings war die Fundstelle dort schlechter durch umstehende Gebäude abgeschirmt als es nun in der Jakobervorstadt in Augsburg der Fall ist, heißt es.

Die Evakuierung der Stadt soll am Sonntag um 8 Uhr morgens offiziell beginnen. Busse und Straßenbahne werden aber bereits ab fünf Uhr morgens ausrücken und nach dem normalen Ferienfahrplan auf den üblichen Linien verkehren. Alle Notunterkünfte, unter anderem an der Messe, seien so erreichbar, sagt eine Sprecherin der Stadtwerke. Ab zehn Uhr endet dann der Betrieb von Bus und Straßenbahnen. Sie fahren erst wieder, wenn die Evakuierung aufgehoben wird. Damit wird im Lauf des Nachmittags gerechnet. Sicherheitshalber bereiten sich die Behörden aber auf eine Aktion vor, die bis in die Nachtstunden andauern kann. Bis zu 2500 Einsatzkräfte werden am Sonntag in Augsburg sein. Allein die Polizei wird mit rund 750 Beamten die Schutzzone absichern.

Die Bombe ist vom Typ HC 4000

Die Bombe vom Typ HC 4000 wurde im Zweiten Weltkrieg Statistiken zufolge 336 Mal über dem Augsburger Stadtgebiet abgeworfen, sagt der Experte Hans Grimminger. Er beschäftigt sich seit Langem mit den Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg auf Augsburg. Er geht davon aus, dass sie in der „Augsburger Bombennacht“ in der Nacht zum 26. Februar 1944 abgeworfen worden ist. Bei dem mit Abstand schlimmsten Angriff auf das Stadtgebiet starben mehr als 700 Menschen. Die Bomben dieser Bauart werden auch als Luftminen bezeichnet. Sie hatten eine relativ dünne Außenhaut und waren mit viel Sprengstoff beladen.

Wie viele Blindgänger heute noch im Boden in Augsburg lagern, weiß niemand. Es wird davon ausgegangen, dass bis zu 15 Prozent aller abgeworfenen Bomben nicht explodierten. Viele sind nach wie vor gefährlich. Am häufigsten waren Brandbomben. Doch vor allem die Blindgänger der Sprengbomben gelten als gefährlich. Anfangs ging es vor allem um die Rüstungsbetriebe MAN und Messerschmitt. Dementsprechend ist Haunstetten besonders betroffen. Später wurde dann auch der Bahnhof angegriffen. 1944 war das schlimmste Jahr in Augsburg. In der Nacht auf den 26. Februar wurden Teile der Innenstadt und der Jakobervorstadt zerstört.

Ruinen, Schutt, Tränen: Augsburger Bombennacht... In der "Bombennacht" vom 25./26. Februar 1944 starben in Augsburg über 700 Menschen. Foto: Häußler

Auch mehr als 70 Jahre nach dem Krieg werden mehrmals pro Jahr Blindgänger gefunden. Und das wird wohl auch so bleiben: Die letzten Baulücken, wo bisher kein Gebäude stand, werden geschlossen. Und auch manche Nachkriegsbauten sind inzwischen in einem Alter, in dem sie durch Neubauten mit tieferem Keller ersetzt werden.

