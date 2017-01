2017-01-28 06:15:00.0

Augsburg Zahl der Hubschrauberflüge am Flughafen nimmt weiter ab

Die Zahl der Schulungs-Runden durch Helikopter geht zurück, ebenso die Zahl der Beschwerden. Der Flughafen konzentriert sich weiter auf die Geschäftsfliegerei. Von Stefan Krog

Am Augsburger Flughafen ist die Zahl der Hubschrauberflüge im vergangenen Jahr abermals zurückgegangen. Nach der Ansiedlung des Hubschrauber-Unternehmens Heli Aviation vor sechs Jahren war die Zahl der so genannten Flugbewegungen – also Starts und Landungen von Helikoptern – sprunghaft auf 24000 pro Jahr gestiegen. 2016 waren es hingegen knapp 12000.

In den vergangenen Jahren hatte es wegen des Lärms durch Hubschrauber-Platzrunden durch Piloten-Schüler auch regelmäßig Proteste von Anwohnern gegeben. Mehrere Umlandgemeinden gingen auf die Barrikaden, allerdings ohne Erfolg. Allerdings wurden laut Berechnungen die Lärm-Grenzwerte immer eingehalten. Im vergangenen Jahr ging laut einem Gutachten die Lärmbelastung weiter zurück.

Auch die Zahl der Beschwerden sei deutlich zurückgegangen, sagt Peter Bayer, Geschäftsführer des Flughafens. Allerdings finden rechnerisch nach wie vor um die 8,5 Platzrunden pro Tag von Hubschraubern auf dem Segelfluggelände Richtung Dickelsmoor statt. Diese gehen vor allem auf übende Flugschüler zurück. Wie sich die Zahlen heuer entwickeln, ist ungewiss.

Auch kleine einmotorige Maschinen waren weniger in der Luft

Heli Aviation als größte Hubschrauber-Flugschule vor Ort war vergangenes Jahr vom internationalen Branchenriesen Babcock übernommen worden, dessen Hubschraubersparte sich auf zivile Operationen – von der Ölplattform-Versorgung bis zu Rettungsflügen – spezialisiert hat. Das Geschäft mit der Pilotenschulung, das in Augsburg für viele Flugbewegungen sorgte, war schon in den vergangenen Jahren rückläufig.

Insgesamt ist die Zahl der Starts und Landungen von Maschinen (Flächenflugzeuge und Hubschrauber) im vergangenen Jahr etwas zurückgegangen. Es wurden 52000 Flugbewegungen (Start oder Landung) gezählt, im Jahr 2015 waren es 58000. Denn auch kleine einmotorige Maschinen waren weniger in der Luft. Einer der Gründe ist laut Bayer, dass auch hier weniger Schulungsflüge stattfanden. Zudem werde es für Sportflieger aufgrund gestiegener Vorgaben immer schwieriger, ihre Lizenz zu halten. Bayer geht davon aus, dass die Starts und Landungen in den kommenden Jahren in etwa gleich bleiben werden.

Stadt schießt jährlich eine Million Euro hinzu

Wirtschaftlich ist der Flughafen, der sich inzwischen auf Geschäftsflieger spezialisiert hat, nach wie vor ein Zuschussgeschäft. Von der Stadt fließt jährlich rund eine Million Euro Zuschuss. Immerhin erwies sich die Investition in drei neue Hangars, die vor allem an Geschäftsflieger vermietet werden, als richtig. Sie sind voll ausgebucht.

Insgesamt stehen rund 140 Maschinen am Augsburger Flughafen. Für den Bau einer vierten neuen Halle gäbe es durchaus potenzielle Mieter, so Bayer. Allerdings ist der Flughafen zurückhaltend. „Sobald die Wirtschaft schwächelt, werden Flugzeuge verkauft. Das wissen wir aus der Vergangenheit.“ In diesem Fall hätte man eine leere Halle für über zwei Millionen Euro, die abbezahlt werden müsste, ohne dass Mieteinnahmen hereinkommen. Allein mit Start- und Landegebühren wäre der Flughafen mit einem noch größeren Minus zu betreiben.

Wiederaufnahme des Linienbetriebs kein Thema

Dass in Augsburg irgendwann wieder ein Linienbetrieb stattfinden könnte, ist kein Thema. Die Stadt rüstete den Flughafen Ende der 90er Jahre mit Millionenaufwand auf, doch vor mehr als zehn Jahren flog hier die letzte Linienmaschine, weil es sich für die Fluggesellschaften nicht rentierte. Inzwischen sind auch im innerdeutschen Linienverkehr meist deutlich größere Maschinen unterwegs als sie damals in Augsburg flogen. Für Augsburg wären sie aber deutlich zu groß, zumal sich die technischen Anforderungen an Flughäfen durch strengere Vorgaben stetig erhöhen.

Damit größere Flugzeuge wie der 32-sitzige Düsenjet, der täglich im Auftrag von Airbus Helicopters (Donauwörth) zwischen Augsburg und Marseille im Werksverkehr pendelt, noch landen darf, muss der Flughafen sich entsprechend zertifizieren lassen. Kostenpunkt: 300000 Euro.