Zehn Jahre Dragone Junior

Aus einer Zweitfiliale für den Pizzaservice in Göggingen ist der Stammsitz von Stefanie und Raffaele Dragone geworden. Dabei macht die Jugend einiges anders. Von Fridtjof Atterdal

Der Name „Dragone“ steht in Augsburg für Pizza und italienische Küche. Seit über 40 Jahren gibt es in der Wintergasse das Restaurant von Vater Antonio Dragone, am Judenberg serviert Onkel Enzo Dragone italienische Spezialitäten. Auch die nächste Generation hat sich in der Stadt bereits einen Namen als Gastronomen gemacht. Bei Heimspielen des FC Augsburg kann man in der WWK-Arena Pizza von Junior Raffaele Dragone und Ehefrau Stefanie genießen, auch die Café-Bar „Piazza Reale“ im LEW-Gebäude am Königsplatz betreiben die beiden Gastronomen. Seit elf Jahren führen sie auch den erfolgreichen Pizzaservice der Familie – und seit genau zehn Jahren in Göggingen das Restaurant Dragone Junior. Das Jubiläum soll in diesem Sommer groß gefeiert werden, wie Chef Raffaele Dragone verspricht.

Ursprünglich hatten Dragone und seine Frau nur eine zweite Filiale für ihren Pizzadienst gesucht, um auch den Augsburger Süden mit frischen Steinofenpizzas beliefern zu können, erinnert er sich. Das große Restaurant an der Wellenburger Straße mit rund 90 Plätzen im Inneren und einem großen Biergarten bot sich hervorragend an. Heute ist das Dragone Junior der Hauptsitz der Firma und ein beliebter Treffpunkt für die Gögginger. Rund 30 Mitarbeiter sind bei Dragone Junior und dem Pizzadienst beschäftigt, zehn Fahrzeuge liefern täglich die Pizzen im ganzen Stadtgebiet aus.

Die Spezialität des Hauses sind Holzofenpizzen – rund 50 Sorten stehen auf der Speisekarte. Dazu kommen Spezialitäten vor allem aus Süditalien wie Antipasti, Nudeln, Fleisch, Fisch und hausgemachte Nachspeisen. Besonders beliebt ist das Pizzabüfett, das jeden dritten Donnerstag im Monat angeboten wird.

Im Dragone legt man großen Wert auf Tradition, betont Raffaele. Der Pizzateig wird noch heute so gemacht, wie ihn der Großvater in den 60er-Jahren aus Kalabrien mitgebracht hat. „Ein perfektes Rezept kann und soll man nicht verändern“, sagt er. Auch bei den Zutaten lege man großen Wert auf Qualität – und wo möglich auf Lieferanten aus der Region. Doch an einer Stelle geht man auch im Dragone mit der Zeit. Chefin Stefanie tüftelt gerade an einem erweiterten Angebot für Vegetarier und Veganer. „Die italienische Küche ist ja von Haus aus gesund und enthält viel Gemüse – aber wir lassen uns etwas Besonderes einfallen“, verspricht sie.