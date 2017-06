2017-06-16 09:47:53.0

Augsburg Zen-Priester gesteht Missbrauch von Kindern

Beim Prozessauftakt in Augsburg hat der angeklagte Zen-Priester gestanden, mehrere Kinder missbraucht zu haben. Bei den Opfern handelt es sich um Jungen. Von Jörg Heinzle

Er hat alles verloren: Seinen guten Ruf als Zen-Priester, seine Ehefrau, seine Freiheit. Außerhalb des Gefängnisses hat er nicht einmal mehr eine Adresse. Seit diesem Freitag steht Genpo D., 62, vor der Jugendkammer des Landgerichts. Der Vorwurf: Er soll mehrere Kinder - in allen Fällen Jungen - sexuell missbraucht haben.

Beim Prozessauftakt verlas sein Verteidiger Hermann Kühn eine Erklärung. Der Anwalt sagte: “Der Angeklagte räumt die Tatvorwürfe vollumfänglich ein. Er schämt sich zutiefst.“ Auch Genpo D. äußerte sich zu den Vorwürfen.

Die Anklage wirft dem Mann vor, sich in 22 Fällen an minderjährigen Jungen vergangen zu haben. In mehreren Fällen soll er dabei auch pornografische Aufnahmen gemacht haben. Der 62-Jährige hat vor über 20 Jahren in Dinkelscherben (Kreis Augsburg) einen buddhistischen Tempel gegründet. Er war zuvor Polizeibeamter, gab diesen Beruf aber auf, als er sich dem Buddhismus zuwandte.

Missbrauchte der Zen-Priester gezielt Jungen in schwierigen Situationen?

Der Fall kam im vergangenen Sommer ins Rollen, weil eine Mutter den Mann anzeigte. Sie hatte den Verdacht, der Zen-Priester könnte sich an ihren Kindern vergriffen haben. Der Angeklagte hatte die Mutter und ihre Kinder im Rahmen einer Trauerbegleitung betreut, weil deren Mann und Vater gestorben war.

In weiteren Fällen soll er unter anderem einen Flüchtlingsjungen missbraucht haben, um den er sich ehrenamtlich kümmerte. Der Vater des Jungen wurde in der Heimat der Familie erschossen.

Auch ein Übergriff auf einen 13-Jährigen, der im Tempel des Angeklagten seine Drogenprobleme überwinden sollte, wird in der Anklage aufgelistet. Die Ermittler der Kripo gehen davon aus, dass er sich gezielt Jungen annahm, die sich in schwierigen Situationen befanden.

Zen-Priester hatte vor Verhaftung guten Ruf in der Region

Gegenüber der Polizei hatte der 62-Jährige die Vorwürfe nach Angaben der Staatsanwaltschaft teilweise eingeräumt. In dem Verfahren vor der Jugendkammer des Gerichts sollen rund 40 Zeugen gehört werden. Vor seiner Verhaftung im Juli vorigen Jahres genoss der Zen-Priester im Raum Augsburg hohes Ansehen. Er saß in Augsburg am „Runden Tisch der Religionen“ und begleitete die Stadtspitze auf Reisen nach Asien.

Der 62-Jährige war Ehrenrat der deutschen buddhistischen Union und einer der Vizepräsidenten des Weltverbands der Buddhisten WFB.

