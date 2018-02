2018-02-11 18:30:00.0

Augsburg Zu Besuch: Dschungelkönigin Jenny Frankhauser erzählt frei heraus

Jenny Frankhauser hat die RTL-Show "Dschungelcamp" gewonnen. Im Hotel Drei Mohren gab die Schwester von Daniela Katzenberger Autogramme und plauderte offen. Von Ina Kresse

Quirlig, freundlich und offen: Sängerin Jenny Frankhauser präsentiert sich bei ihrem Auftritt im Hotel Drei Mohren am Sonntagnachmittag so natürlich, wie manche sie vielleicht aus der RTL-Sendung „Dschungelcamp“ kennen. Die 25-Jährige hat erst vor Kurzem die bekannte Reality-Show rund ums „Überleben im Dschungel“ gewonnen. Derzeit tourt sie durch Deutschland und machte auch in der Fuggerstadt halt.

Der Sieg bedeutet Jenny Frankhauser viel, wie sie kurz vor der offiziellen Autogrammstunde im Hotel bei einer Pressekonferenz verrät. Besonders weil sie glaubt, sich damit endgültig von ihrer berühmten Schwester, Kult-Blondine Daniela Katzenberger, losgelöst zu haben. „Seit ich 17 Jahre alt war, hörte ich immer nur, du kannst nichts, du bist nur die Schwester.“ Das habe viel in ihr kaputtgemacht, sagt die Pfälzerin mit den modisch grau-schwarz gefärbten Haaren. Erst im Dschungelcamp habe sie zu ihrem Selbstbewusstsein gefunden. Das fällt ihr besonders auf, wenn sie sich jetzt die Wiederholungen ansieht.

Das sagt Jenny Frankhauser über Daniela Katzenberger

"Anfangs ließ ich mich noch unterbuttern, auch von Matthias (Matthias Mangiapane, Anm.d.Red.). Irgendwann aber ließ ich mir nichts mehr gefallen." Jenny Frankhauser zeigt sich bei dem Termin in Augsburg erleichtert. "Endlich bin ich ich selbst." Sie glaubt, dass die Zuschauer diese Entwicklung gesehen und mit der Wahl belohnt haben. Ob ihre berühmte Schwester ihr gratuliert habe? Schließlich sind die beiden zerstritten...

Dschungelkönigin Jenny Frankenhauser kam zu einer Autogrammstunde nach Augsburg. Was sie über ihre Erfahrungen im Dschungelcamp erzählt, sehen Sie im Video.

„Persönlichen Kontakt hatten wir noch nicht“, gibt Frankhauser zu. Aber sie glaubt daran, dass die Schwestern das Kriegsbeil irgendwann begraben. Vieles sei im Rückblick unnötig und falsch gewesen. "Es wurde zu schnell geredet, beovor nachgedacht wurde - auf beiden Seiten." Sie fügt hinzu: "Familie ist doch alles." Von einem angeheirateten Familienmitglied muss die frisch gekürte Dschungelkönigin derzeit trotzdem Kritik einstecken.

Costa Cordalis, Schwiegervater von Daniela Katzenberger, soll in einem Interview gesagt haben, dass Jenny Frankhauser sich bei ihrer Schwester für den Sieg bedanken müsse. Denn ohne sie wäre sie erst gar nicht in die Show gekommen. „Schade, dass er so schlecht spricht und die Stimmung versaut. Aber ich kann nicht böse auf ihn sein. Ich mag ihn.“ Solche Fragen oder auch jene, ob sie mit Musiker und Dschungelcamp-Kollege David Friedrich nun ein Paar sei, beantwortet die 25-Jährige offen. "Nein, wir sind nur Freunde, auch wenn das manchmal vielleicht anders rüberkommt."

Dschungelkönigin Jenny Frankhauser zu Besuch in...

Jenny Frankhausers Diätplan ist gescheitert

In einem ihrer Youtube-Videos hatte Jenny Frankhauser vor Beginn des Dschungelcamps verkündet, während der Show abnehmen zu wollen. Daraus ist aber nichts geworden. Auch das gibt Frankhauser freimütig zu. "Die Diät hat ja nicht ganz geklappt. Ich habe mein Anfangsgewicht wieder. Ich habe echt Hunger, ich habe viel Hunger", meint sie. Leider sei sie wieder in ihrem alten Essverhalten angekommen. Dass sie ein "Allesfresser" ist, wie sie es ausdrückt, kam Jenny Frankhauser im Dschungelcamp, wo Maden noch zu den harmloseren Mahlzeiten zählen, zugute. "Es ist alles nur Kopfsache. Man muss den Geschmack ignorieren." Die ersten Tage seien noch die Hölle gewesen, aber dann fühlte sie sich auf einmal im australischen Busch vor laufenden Kameras wohl. Ihr schlimmster Moment war, als sie anfangs die Prüfung nicht bestand. "Die Enttäuschung von mir selbst war schlimm." Dass sie letztendlich so weit gekommen ist und gewonnen hat, das hätte sie nie gedacht. Jenny Frankhauser lacht viel, wenn sie erzählt.

Von Augsburg hat die Dschungelkönigin 2018 noch nicht viel gesehen. „Aber ich habe gehört, dass es hier nebenan einen guten Döner gibt.“ Einen kleinen Eindruck vom Augsburger Fasching erhält sie dann doch. Nach der Autogrammstunde, zu der vielleicht 20 Fans vorbeischauen, besucht sie kurz den Kinderball der Perlachia, der an dem Nachmittag im Drei Mohren stattfindet. Die Gäste dort sind von dem Überraschungsbesuch begeistert. Jenny Frankhauser selbst liebt Fasching. „Letztes Jahr ging ich als überfahrener Hase. Rote Lippen, zerrissenes Kostüm."



