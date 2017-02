2017-02-17 18:01:21.0

"All Inclusive" auf RTL II Zwei Augsburger suchen in Doku-Soap die Liebe

Warum die zwei allein erziehenden Augsburger Omayra und Michael in einer neuen TV-Show antreten.

Zwei Augsburger Singles sind ab nächster Woche in einer Doku-Soap im Fernsehen zu sehen. In „All Inclusive – Mit Kind und Koffer zur neuen Liebe“ suchen alleinerziehende Eltern nach der großen Liebe.

In der neuen Sendung, die ab Dienstag, 21. Februar, um 20.15 Uhr auf RTL II ausgestrahlt wird, stehen 15 alleinerziehende Mütter und Väter im Mittelpunkt. Sie sollen die Chance erhalten, sich während eines Urlaubs in Südspanien neu zu verlieben. Die Teilnehmer verbringen 14 Tage in einem Viersternehotel. Begleitet werden sie von ihren größten Kritikern – ihren Kindern. Die 26-jährige Omayra und der 35 Jahre alte Martin aus Augsburg zählen zu den Kandidaten dieser Flirtwochen vor laufender Kamera. Beide suchen einen Partner beziehungsweise eine Partnerin.

Omayra ist seit drei Jahren Single. „Ich würde mich so gerne verlieben. Ich vermisse die Flugzeuge im Bauch.“ Die gelernte Friseurin aus Augsburg bekam als Teenagerin eine Tochter. Michelle ist elf Jahre alt und würde am liebsten der Mutter selbst den Mann aussuchen. Diese will nach zwei gescheiterten Beziehungen mit viel Streit nun das große Liebesglück finden. Omayra hat genaue Vorstellungen: „Er sollte sportlich sein, ein dunkler Typ, gern ein Singlepapa und aus der Nähe von Augsburg kommen.“

Martin zumindest würde vieles davon erfüllen. Der Augsburger kümmert sich als Singlevater um seine 19 Monate alte Tochter Stella und betreibt eine Kfz-Werkstatt. Sein Ziel ist es, eine Frau zu finden, mit der er auch mal gemütliche Stunden gemeinsam auf der Couch verbringen kann. Der 35-jährige Augsburger ist seit einem halben Jahr ohne Beziehung.

Nach 14 Tagen unter Palmen soll sich am Ende der Doku-Soap zeigen, wem der Urlaub ein Liebesglück beschert hat und wer die Rückreise als Single antritt. (ina)

Info: Die sechs Episoden von „All Inclusive – Mit Kind und Koffer zur neuen Liebe“ sind immer dienstags auf RTL II von 20.15 bis 22.15 Uhr zu sehen.