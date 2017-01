2017-01-11 11:26:36.0

DSDS 2017 Zwei Augsburger wollen Deutschlands Superstar werden

Andre Schimmel und Lucia Dragone aus Augsburg könnten wohl unterschiedlicher nicht sein. Doch sie verfolgen das gleiche Ziel: Sie wollen Deutschlands neuer Superstar werden.

Prince Damien. Prince Damien? Ja: Prince Damien! Es gibt bestimmt noch die einen oder anderen Fans mit gutem Erinnerungsvermögen, die sich an diesen Namen erinnern und den richtigen Rückschluss treffen werden: Prince Damien, 26, mit vollständigem Namen Messiah Prince Sheridan Damien Ritzinger, gewann im Frühjahr 2016 die 13. Runde des RTL-Castingklassikers "Deutschland sucht den Superstar", kurz DSDS.

Doch im kollektiven Gedächtnis spielt der Sänger keine große Rolle mehr, auch wenn seine Single nach dem Sieg kurz auf Platz eins der Charts lag. Andre Schimmel, 29, aus Augsburg, ist das bewusst. Fragt man ihn nach den 13 Gewinnern der Sendung, winkt er ab. "Keine Ahnung, ich erinnere mich nur an Prince Damien." Immerhin. Doch bei DSDS gehe es auch gar nichts ums Siegen, erklärt der Augsburger Kandidat. "Am Ende ist nicht immer der Gewinner der Gewinner. Andere bleiben oft länger in Erinnerung."

Überzeugen will Andre Schimmel die Jury rund um Musikproduzent Dieter Bohlen deshalb auch gar nicht mit seinem Gesang. Zumindest nicht nur. "Entertainment" sei das, was bei DSDS zähle. Der Augsburger setzt deshalb ganz auf sein "Showtalent". "Mal ehrlich: Wenn ich ein richtig guter Sänger wäre, würde ich nicht bei DSDS mitmachen. Eher bei "The Voice of Germany"." Fernseherfahrung hat der selbstbewusste 29-Jährige bereits reichlich - dank Auftritten bei Fernsehrichter "Alexander Hold", dem TV-Experiment "Newtopia" und der Kuppel-Sendung "Die Bachelorette" in der Schweiz.

Lucia Dragone bei DSDS: "Ich weiß, dass ich mehr kann"

Deutlich unsicherer fühlte sich Lucia Dragone kurz vor ihrem Auftritt im RTL-Studio. "Meine größte Angst war, dass ich den Text vergesse. Das kenne ich eigentlich gar nicht von mir", erzählt die 20-jährige Augsburgerin, die sonst auf Hochzeiten oder Geburtstagen singt. "Aber wenn man sich bewusst macht, wie viele Menschen das am Ende sehen werden, wird man einfach nervös." Mit ihrem Auftritt ist Lucia Dragone rückblickend nicht zufrieden. Warum? "Ich weiß, dass ich mehr kann."

Wie sich Lucia Dragone bei DSDS geschlagen hat, sehen Zuschauer am Mittwochabend ab 20.15 Uhr bei RTL. Auch Andre Schimmel wird in den kommenden Folgen zu sehen sein, einen genauen Ausstrahlungstermin gibt es laut Sender aber noch nicht. fla

Die Jury bei DSDS 2017 "Deutschland sucht den Superstar" geht mit dieser Jury in die 14. Staffel. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

