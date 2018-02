2018-02-19 17:13:59.0

Augsburg Zwei Männer rauben nach Tramfahrt 33-Jährigem die Geldbörse

Nach der Fahrt mit der Straßenbahn nach Pfersee wurde ein 33-Jähriger von zwei unbekannten Mitfahrern überfallen und ausgeraubt.

Ein 33-Jähriger ist am Sonntagmorgen zwischen 8.15 und 8.30 Uhr von zwei Unbekannten überfallen worden. Der Mann fuhr mit der Straßenbahnlinie 3 vom Königsplatz in Richtung Pfersee und stieg an der Haltestelle vor der Polizeiinspektion 6 aus. Dort sprachen ihn zwei unbekannte Mitfahrer in „Checker-Manier“, wie es im Polizeibericht heißt, an. Der 33-Jährige ging genervt weiter. Er wollte zu einem Freund in der Koboldstraße. Auf dem Weg dorthin attackierten ihn die beiden plötzlich auf Höhe der Stadtberger Straße. Sie schlugen ihm mit Fäusten ins Gesicht.

Als das Opfer zu Boden ging, zogen die Täter den Geldbeutel aus seiner Jacke. Mit der Beute im mittleren zweistelligen Eurobereich flüchteten sie. Der 33-Jährige ging zunächst zu seinem Freund. Der riet ihm zur Anzeigenerstattung bei der Polizei. Nach einer ambulanten Behandlung im Klinikum konnte das Opfer die Täter beschreiben: Einer war demnach circa 1,65 Meter groß, schlank bis schmächtig, der andere hingegen 1,75 Meter groß und kräftig. Beide trugen Diskobekleidung, waren 20 bis 25 Jahre alt und hatten einen südländischen Einschlag. Laut dem Geschädigten kommt eine türkische Herkunft in Frage. Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810 entgegen. ina